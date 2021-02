Daydreamer Anticipazioni dall'1 al 5 marzo 2021: Can e Sanem, notte di passione nel bosco

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dall'1 al 5 marzo 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dall'1 al 5 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 1° marzo 2021

Aziz accetta con piacere l'invito a cena da Mevkibe e Nihat, accompagnato da Mihriban. Intanto Yigit propone a Sanem di partecipare ad un evento a New York.

Puntata in onda Martedì 2 marzo 2021

Aziz apprende da Sanem e Yigit che la giovane vincerà un premio come miglior scrittrice dell'anno. Ma qualcosa in Yigit non convince del tutto Aziz...

Puntata in onda Mercoledì 3 marzo 2021

Can chiede a Sanem ospitalità in attesa che la sua barca, manomessa da lui stesso per poter restare, venga riparata. La giovane accetta a patto che il Divit stia nel capanno della tenuta, che rimetterà a posto trasformandolo nel suo nuovo rifugio.

Puntata serale di Mercoledì 3 marzo alle ore 21.40

Deren, Ceycey, Muzaffer e Deniz cercano di riportare la Fikri Harika ai fasti di un tempo e Aziz annuncia un importante lavoro per la societa'. Sanem non riesce ad accettare l'idea che sia proprio Can ad occuparsi del servizio fotografico per la pubblicazione che la premierà come scrittrice dell'anno. Il rifugio di Can va a fuoco e lui è tra le fiamme. Sanem è disperata. Mihriban dubita che si tratti di un incidente e sospetta di Huma. Can, salvatosi dall'incendio, aiuta Aziz e la nuova Friki Harika nella realizzazione della pubblicazione che celebrerà Sanem, ma si verifica un drammatico imprevisto.

Puntata in onda Giovedì 4 marzo 2021

I protagonisti si dividono in gruppi per trovare il piccolo Caner, smarritosi nel bosco. Sanem si incammina da sola pur di non fare coppia con Can, ma lui la segue e i due finiscono per passare del tempo insieme. Nonostante i forti sentimenti, però, l'Aydin si rifiuta di riavvicinarsi a Can.

Episodio in onda Venerdì 5 marzo 2021

Nonostante il parere contrario di Leyla, Mevkibe e Nihat propongono ad Emre di lavorare nell'alimentari di famiglia. L'Aydin senior si pentirà però presto della sua decisione...

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.