Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dall'1 al 5 febbraio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Vediamo le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dall'1 al 5 febbraio 2021 su Canale 5. Ricordiamo che la soap da questa settimana andrà in onda al posto de Il Segreto, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria che va dalle 16.45 alle 17.10. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno.

Puntata in onda Lunedì 1 febbraio 2021

Can, in vista dell'incontro con Yigit, invia sul suo cellulare la posizione sbagliata, così lui e Polen non si presentano. Cengiz resta colpito da una nonnina in una casa di riposo.

Puntata in onda Martedì 2 febbraio 2021

Sanem firma con Yigit il contratto per il suo romanzo. Leyla si mostra gelosa nei confronti di Osman, ma la verità è che lei ama ancora Emre. Huma ostacola il fidanzamento di Can e Sanem per via dei suoi pregiudizi nei confronti della famiglia della ragazza, di un livello sociale troppo basso rispetto a quello del figlio. CeyCey invece si lamenta delle pressioni a cui è stato sottoposto per sposare Ayhan.

Martedì 2 febbraio 2021, la Puntata Serale in onda su Canale5 21.45

La cena di riconciliazione organizzata da Can e Sanem, sfocia invece in una rissa verbale fra Huma e Mevkibe, frutto della diversa estrazione sociale delle due donne. Huma, è sempre contraria alla relazione tra suo figlio e la Aydin e ostacola il loro fidanzamento perché non approva la famiglia di lei. Polen dedica il suo libro a Can, e alla presentazione del suo libro, incalzato dalle domande dei giornalisti, Can ufficializza la sua relazione con Sanem. La ragazza intanto sta cercando di organizzare una sorpresa a Can con l'aiuto di Yigit, ma il suo comportamento viene frainteso, scatenando la gelosia di Can.

Puntata in onda Mercoledì 3 febbraio 2021

Emre e Leyla sembrano sul punto di riavvicinarsi dopo che la giovane ha deciso di lasciare Osman, ma la nuova assistente del Divit - Melis - è pronta a tutto pur di impedirglielo. Nel mentre, l'Aydin cerca anche confessare alla madre di aver rotto il suo fidanzamento, ma l'affetto di Mevkibe per il giovane rende le cose molto difficili. Alla fine sia Mevkibe che Nihat comprendono la scelta della figlia.

Puntata in onda Giovedì 4 febbraio 2021

Sanem e Can sono fiduciosi che i loro genitori facciano la pace e accettino il loro fidanzamento. I due cercano di organizzare al più presto un altro incontro tra consuoceri e pensano che il momento opportuno sia la festa del quartiere.

Episodio in onda Venerdì 5 febbraio 2021

Un imprevisto impedisce a Can e Sanem di parlare con Huma e Mevkibe del loro matrimonio alla festa di primavera del quartiere.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.