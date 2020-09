Daydreamer Anticipazioni dal 7 al 12 settembre 2020: Emre e Sanem, un nuovo patto alle spalle di Can!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 7 al 12 settembre 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con Can Yaman...

Vediamo insieme le Anticipazioni settimanali della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 7 agosto al 12 settembre 2020 su Canale 5. Come vi abbiamo già annunciato da lunedì 7 settembre 2020, il dating show della De Filippi tornerà su Canale 5 alle 14.45, la Soap con Can Yaman migrerà in prima serata alle 21.20. Un altro episodio, inoltre, sarà trasmesso alle 14.45 di sabato 12 settembre, prima della messa in onda della nuova edizione di Verissimo alle 16.00. La rete ha adottato questa soluzione, che tuttavia sembra essere provvisoria. Dal 14 settembre, infatti, inizierà la nuova edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, e sarà impossibile dedicare il lunedì a Daydreamer. Riuscirà Mediaset ad accontentare tutti i fan della serie turca?

Trame e Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 7 al 12 settembre 2020

Le Puntate in onda Lunedì 7 settembre 2020 a partire dalle 21.20

Primo Episodio: Sanem crea un profumo speciale per Can. Il ragazzo resta molto colpito dalla potenza della fragranza e decide di 'indossare' subito la creazione di Sanem. L'essenza è un successo e anche Ceyda rimane impressionata. Intanto l'Azienda è in subbuglio: una spia ha installato una telecamera nascosta nell’ufficio della Fikri Harica. Tutti sono in ansia e Cengiz ha una vera e propria crisi di panico all'idea di poter essere licenziato. Il poverino diventa paranoico al punto di convincersi che la spia si nasconda proprio tra i suoi colleghi. Deren corre ai ripari facendo installare subito un sistema di allarme e se la prende con Ferdi per quanto accaduto, accusandolo di essere un incompetente. Dopo aver a lungo riflettuto, Sanem è ormai certa che dietro la mossa della telecamera ci sia lo zampino di Emre e decide di affrontarlo.

Secondo Episodio: Sanem sorprende Emre mentre recupera la telecamera nascosta da Aylin in agenzia e decide di smascherarlo, minaccia infatti di raccontare tutta la verità a Can. Ma Emre manda a monte il suo piano anticipandola. Il giovane accusa Aylin di spionaggio, ma tranquillizza il fratello dicendogli di aver già trovato un accordo con lei: non verrà denunciata solo se restituirà la telecamera. Anche Leyla, in un primo momento dubbiosa, finisce per credere alla sua versione e si pente di essersi comportata in maniera aggressiva. Nel frattempo Mevkibe, supportata da Can, inaugura la biblioteca di quartiere, minacciata dal boicottaggio di Aysun. Ma già il primo giorno di apertura, Mevkibe si trova a dover fare i conti con il "nemico" che ha installato un mega schermo per far vedere la partita degli europei e la puntata finale dello sceneggiato più apprezzato dalle donne del quartiere. Grazie all’aiuto di Ayhan e Cengiz però, il piano di Aysun salta. Ma la scaltra rivale nota il coinvolgimento di Sanem e Leyla verso Can e Emre e inizia fare delle insinuazioni che fanno infuriare Mevkibe.

Terzo Episodio: In biblioteca Sanem trova la dedica di Can su un libro sulla storia delle Galapagos. Ceyda nel frattempo, decisa più che mai a conquistare Can, si fa scattare delle belle foto dal fotografo, ma Sanem, gelosa, cancella la scheda di memoria. Mevkibe e Nihat ancora non si parlano e comunicano solo attraverso Leyla. Fabbri fa un passo indietro e delega la faccenda dalla vendita della sua quota azionaria della Fikri Harika ad Aylin. La situazione si fa critica per l’agenzia. Can, fuori di sé, vuole affrontare Fabbri e si presenta nel suo ufficio, ma l'imprenditore si nasconde per evitare il faccia a faccia. Emre litiga furiosamente con Aylin all’interno dell’azienda, sotto gli occhi di tutti.

Puntata in onda sabato 12 settembre 2020 a partire dalle 14.45

Sanem decide di affrontare una volta per tutte Emre, il quale le propone un accordo: caccerà Aylin dall’azienda, ma solo a patto che anche lei rinunci al suo posto di lavoro. Ma la situazione è complicata, la ragazza infatti deve prima riuscire a gestire la gelosia per Ceyda, decisa a conquistare Can. Intanto, Muzaffer e Osman contattano un’Agenzia e Osman ottiene un colloquio. Quando però il ragazzo si reca all'appuntamento, si trova davanti Leyla e la situazione finisce per non andare come previsto. Can informa Deren che vuole affidare la presentazione della campagna a Sanem e la poverina ha un crollo nervoso. Il lancio della campagna pubblicitaria di Compass Sport è imminente e Ceyda passa sempre più spesso a fare visita a Can in ufficio…