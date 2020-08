Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 31 agosto al 4 settembre 2020.

Vediamo insieme le Anticipazioni settimanali della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 31 agosto al 4 settembre 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di cosa succede nella settimana:

Trame e Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 31 agosto al 4 settembre 2020

Puntata in onda Lunedì 31 agosto 2020

Un inconveniente blocca Sanem e Can in ascensore. I due hanno così finalmente modo di parlare e di chiarirsi e alla fine decidono di rimanere amici e di ricominciare tutto da capo. Il servizio di vigilanza li trova e li libera quando è ormai molto tardi. Can non è potuto andare al concerto con Deren, che quindi lo ha aspettato invano mentre, Sanem non riesce ad andare a casa di Ayhan dove era attesa. Can le propone di andare a dormire da lui. Intanto Leyla ha un confronto con Emre. Il ragazzo accusa la segretaria di averlo tradito ma lei si difende dicendo di aver solo voluto proteggere sua sorella. Intanto Osman soffre ancora per amore e Leyla non sembra accorgersene. Nel frattempo Ayhan e Ceycey fanno chiarezza sui loro sentimenti e, nel loro solito modo bizzarro, trovano un modo per iniziare la loro storia d'amore.

Puntata in onda Martedì 1 settembre 2020

Sanem e Can hanno passato la serata chiusi in ascensore. Can ha proposto alla ragazza di dormire a casa sua e Sanem ha un incubo. Il fotografo sente i suoi lamenti e riesce a svegliarla. Per tranquillizzarla, decide che è arrivato il momento di regalarle il ciondolo portafortuna, che le aveva comprato per il suo compleanno. La mattina, Sanem prepara la colazione ma il risultato non è dei migliori. Can apprezza però il suo impegno. I due cercano di rispettare il loro accordo ma nonostante si dicano di essere solo amici, l'amore tra loro è evidente. Una volta sulla strada per l'ufficio, per evitare le malelingue, decidono di entrare separatamente alla Fikri. Ma la notizia del loro incidente in ascensore si diffonde velocemente tanto che anche Mevkibe – arrivata in ufficio con un borek per ringraziare Can di averla aiutata nella campagna elettorale – scopre che sua figlia le ha mentito.

Puntata in onda Mercoledì 2 settembre 2020

La Fikri deve occuparsi di una nuova campagna pubblicitaria. Can ha come nuovo cliente la Compass Sport ma le idee per lo spot scarseggiano o sono poco brillanti. Sperando di avere l'ispirazione, Can e i suoi organizzano un campeggio per provare le attrezzature vendute dai loro clienti. Fabbri rovina il momento presentandosi in azienda e chiedendo a Sanem di lavorare al profumo durante il fine settimana. La ragazza è però impegnata con la Fikri e il manager propone dunque di incontrarsi quello stesso pomeriggio. La Aydin non può però dirsi disponibile senza il consenso di Can che, davanti alla richiesta del francese di portargli via la sua amata collaboratrice per la serata, non sembra per nulla contento. Ma le cose prendono una piega inaspettata. Il Divit riceve una telefonata da Gamze, con cui si mette d'accordo per vedersi il giorno stesso. Sanem gelosa, decide di concedere l'appuntamento a Fabbri. In realtà nessuno dei due passerà la serata in compagnia e prima di darsi la buonanotte daranno il via a una telefonata comica e piena di gelosia, fingendo di stare con i loro partner.

Puntata in onda Giovedì 3 settembre 2020

La Fikri ha organizzato un campeggio per provare le attrezzature vendute dalla Compass Sport. L'obiettivo è trovare uno slogan che possa rappresentare al meglio l'azienda cliente, rappresentata da Gamze. Fabbri ha deciso di unirsi alla nottata e si dimostra un abile boyscout. Il francese e Can entrano subito in competizione, gelosi del rapporto che l'uno e l'altro ha con Sanem. Intanto la Aydin dimostra di avere un pessimo senso dell'orientamento e nella sfida alla caccia delle bandierine – una sorta di caccia al tesoro - finisce per perdersi e per cadere in una profonda buca. Non vedendola tornare al campo, Can si preoccupa e organizza le squadre di soccorso. Il fotografo e Fabbri trovano la poverina, priva di sensi e Can riesce a salvarla. La sera, Deren fa ubriacare Sanem con l'obiettivo di levarsela di torno. Purtroppo per lei, le cose vanno esattamente all'opposto. Can e Sanem si baciano nel bosco! A fine serata si presenta Emre e rivela al fratello che la mamma gli ha ceduto le quote dell'azienda. I fratelli hanno un duro confronto che si trasforma quasi in tragedia. Emre ha un incidente con la macchina!

Puntata in onda Venerdì 4 settembre 2020

Emre ha avuto un incidente stradale e Can si colpevolizza di quanto è accaduto. Sanem cerca di consolarlo e lo spinge a fare pace con suo fratello. Leyla invece si occupa di Emre, fino all'arrivo di Aylin. La Yuksel viene però cacciata in malo modo da Can, che le urla di stare lontano da lui e da tutta la sua famiglia. La donna decide di vendicarsi e prende nuovi accordi con Fabbri. I due hanno un nemico in comune: Can Divit. Al ritorno in azienda, il fotografo nomina Sanem coordinatrice del progetto. La ragazza ha infatti avuto l'idea migliore per lo spot e ha trovato lo slogan adatto alla Compass Sport. Deren è furiosa e brucia di gelosia.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45