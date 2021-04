Daydreamer Anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021: Can non è più innamorato di Sanem

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dal 3 al 7 maggio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dal 3 al 7 maggio 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 3 al 7 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 3 maggio 2021

Sanem cerca di far recuperare la memoria a Can grazie al suo potente profumo, ma senza risultato. Poi Can confessa ad Aziz di non provare nulla per Sanem.

Puntata in onda Martedì 4 maggio 2021

L'affare con Asim rischia di saltare a causa dell'assenza di Can e Sanem, ma una trovata di Leyla salva la situazione. Bisognerà trovare, però, un fantomatico Arthur Capello.

Puntata in onda Mercoledì 5 maggio 2021

In agenzia Can annuncia a tutti la promozione di Leyla come responsabile commerciale. Poi, con Sanem, si reca ad un'importante riunione con il signor Asim.

Puntata in onda Giovedì 6 maggio 2021

Can e Sanem discutono sul tragitto da percorrere per raggiungere al più presto il signor Asim e così prendono strade diverse. L'Aydin ha un'idea per arrivare prima del Divit. Purtroppo però, nonostante i suoi tentativi per dissuadere il cliente a lavorare con l'immaginario regista Arthur Capello, la ragazza non riesce a fargli cambiare idea. Come faranno adesso?

Puntata in onda Venerdì 7 maggio 2021

Can e Sanem sono molto preoccupati. Tornati in agenzia, radunano la squadra per pensare a come uscire da questa situazione e l'unica soluzione sembra essere quella di trovare un attore che possa fingersi il regista Arthur Capello. L'Aydin riesce a rintracciare un attore teatrale che corrisponde alle caratteristiche descritte da Leyla sul signor Asim; il suo nome è Hayati Tokmak. Dopo aver commesso una gaffe, Deren, Muzaffer, Ceycey, Can e Sanem fanno la conoscenza della figlia del loro cliente: la bella Ayca, che tutti concordano essere la versione femminile del Divit. L'Aydin non può fare a meno di sentirsi gelosa nei confronti della donna, considerandola la sua ennesima rivale in amore.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.