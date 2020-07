Daydreamer Anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2020: Aylin ed Emre che tengono sotto scacco Sanem!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni settimanali della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 3 al 7 agosto 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di cosa succede questa settimana:

Trame e Riassunto delle Puntate di Daydreamer in onda dal 3 al 7 agosto 2020

Puntata di Lunedì 3 agosto 2020

Can e Sanem iniziano a comportarsi come due veri innamorati. Mentre cucinano, Emre li osserva preoccupato, il ragazzo si rende conto della loro grande complicità e teme che Sanem possa rivelare a Can la verità sul suo tradimento e su come sia stata coinvolta nel losco affare che ha favorito l’agenzia di Aylin. Nel frattempo, proprio Aylin, sta meditando un nuovo piano contro Sanem che, ignara di tutto, sta invece condividendo con Osman e Ayhan tutta la sua gioia per quanto accaduto con Can. La mattina seguente a casa di Sanem il catering è pronto ad andare sul set dove verrà girato lo spot sceneggiato da Sanem.

Puntata di Martedì 4 agosto 2020

Deren informa Sanem che ha guadagnato la possibilità di farà uno stage all’interno dell’agenzia come copywriter, Ceycey però non la prende bene. Aysun, triste per la partenza di Muzaffer chiamato a fare il militare, in un momento di debolezza rivela a Melahat e Mevkibe di essersi messa in società con Cakal Ishan, lo "sciacallo"! Nonostante i problemi di budget, si comincia a montare il set per girare lo spot scritto da Sanem. Mekvibe e Nihat vogliono scoprire come abbia fatto Sanem a procurarsi i soldi per pagare il loro debito e un atroce dubbio comincia a farsi strada nelle loro menti...

Puntata di Mercoledì 5 agosto 2020

Aylin approfitta di una manicure da Melahat per scoprire qualcosa di compromettente sul passato di Sanem, spera infatti di metterla in cattiva luce con Can. Intanto i due ragazzi, ignari che la nemica stia tramando alle loro spalle, si concedono piccoli momenti di tenerezza. Sanem è impegnata sul set della pubblicità come regista, ma anche come attrice. Tutto sembra filare liscio, fino a quando scopre che a girare con lei ci saranno un gruppo di bellissime modelle. Il timore del confronto la spingerà farle fuori, dopo averle rese bruttissime infatti - abusando di trucco e parrucco - le sostituirà con Deren, Ayhan e Aylin.

Puntata di Giovedì 6 agosto 2020

Mevkibe e Nihat consigliano a Sanem di stare lontana da Can, soprattutto dopo che l'hanno visto intrattenersi le modelle russe. Leyla dopo essere stata invitata a pranzo da Emre in un locale elegante, è costretta a fare i conti con la realtà dei fatti e con la vera natura del Divit. Aylin intanto mette a segno il suo piano e inganna la povera Sanem, ormai in balia dei suoi nemici. Sanem e Can stanno insieme, ma i genitori di lei ancora non sono stati informati. Can allora decide di parlare lui stesso alla coppia, ma i genitori della Aydin finiscono per fraintendere. I due si convincono che la loro figlia stia avendo degli atteggiamenti sconvenienti nei confronti del suo capo...

Puntata di Venerdì 7 agosto 2020

Nihat finge di aver dimenticato l'anniversario di matrimonio, ma in realtà lo scopo dell'uomo è fare una sorpresa a sua moglie. Sanem si occupa del suo primo testo come copywriter, ma tutte le proposte che fa le vengono rifiutate e finisce così per avere un scontro con Can. Aylin e Deren sono di nuovo una contro l'altra. Le loro idee per il nuovo spot della casa automobilistica non combaciano ma Can trova il modo di risolvere la situazione. Nonostante la discussione con Sanem, il Divit decide comunque di presentarsi a cena a casa di Sanem per i festeggiamenti dell’anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe. La serata potrebbe però prendere una piega inaspettata...

