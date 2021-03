Daydreamer Anticipazioni dal 29 marzo al 2 aprile 2021: Can inganna Sanem. La ragazza impazzisce!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dal 29 marzo al 2 aprile 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 29 marzo al 2 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 29 marzo 2021

Deren è felicissima per come si sono messe le cose e organizza un grande party per inaugurare la società. A fine serata Sanem e Can si ritrovano a parlare del loro futuro: riusciranno ad essere buoni soci?

Puntata in onda Martedì 30 marzo 2021

Can ha sottratto di nascosto a Sanem il suo anello, e lei inizia a cercarlo disperatamente. Ma con la sua ossessiva ricerca, finisce col disturbare l'intera squadra.

Puntata in onda Mercoledì 31 marzo 2021

Sanem ha l'intuizione vincente per il suo spot: scegliere Deren come protagonista per il ruolo della regina Cleopatra. E Deren accetta.

Puntata in onda Giovedì 1° aprile

Mentre Sanem continua a disperarsi nella ricerca dell'anello, Huma e Mevkibe decidono di dare una rinnovata al loro look. Nel frattempo Emre, che non sembra molto entusiasta del suo nuovo lavoro all'autosalone, deve vedersela con Leyla, altamente stressata a causa del lavoro.

Puntata in onda Venerdì 2 aprile 2021

Nonostante l'allontanamento da parte di Sanem, Yigit si reca lo stesso alla tenuta con la scusa di dover incontrare Bulut. Intanto, Can sfrutta il lavoro per avvicinarsi a Sanem e provocarla riguardo la scomparsa della collana, interessandosi alla sua ricerca. Aziz e Mihriban si imbattono in Huma e Mevkibe mentre sono intente a fare shopping, ma l'incontro scatenerà l'ennesima scenata di gelosia da parte di Mihriban nei confronti dell'ex moglie del "suo uomo".

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.