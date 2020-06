Daydreamer, Anticipazioni dal 29 giugno al 3 luglio 2020: Trame e VIDEO Riassunto

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 29 giugno al 3 luglio 2020. Ecco il Riassunto e il Video di cosa succederà nella Soap con Can Yaman...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 29 giugno al 3 luglio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di cosa succede e il Video Mediaset di questa settimana:

Trame e Video Riassunto delle Puntate di Daydreamer in onda dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Puntata di Lunedì 29 giugno 2020

Dopo la frottola raccontata da J.J. a Fabbri in occasione del party, Can e Sanem sono costretti a fingersi fidanzati. La Ragazza, decisa a riscattarsi dopo i numerosi segreti sabotaggi contro il fotografo, accetta di fingersi la sua compagna così da favorire il contratto tra il prestigioso cliente Fabbri e l'agenzia Fikri Harika in cui lavora.

Puntata di Martedì 30 giugno 2020

Aylin ruba a Can le foto della campagna sociale - quella dedicata alle donne lavoratrici a cui Sanem ha prestato il volto - scaricandole di nascosto dal cellulare di Emre. Assunto un hacker e replicati gli scatti di Can, con un'altra modella, li carica su un sito creato ad hoc e falsifica la data di pubblicazione, facendoli risalire ad un anno prima rispetto a quelli di Can. Il motivo? Muovere un'accusa di plagio nei confronti del povero fotografo e distruggerlo.

Puntata di Mercoledì 1 luglio 2020

Can è in grossi guai con la commissione disciplinare, è stato accusato di plagio e la sua carriera è seriamente a rischio. Emre, che complotta per assumere il potere esclusivo dell'azienda di famiglia, ma non ha mai voluto rovinare la reputazione del fratello, è furioso. Il ragazzo è infatti convinto che dietro a questa losca faccenda ci sia Aylin e la accusa apertamente di aver ordito un piano alle sue spalle.

Puntata di Giovedì 2 luglio 2020

Can, sconfortato e stanco dei continui misteriosi sabotaggi nei suoi confronti, decide di mollare tutto e di andare via da Istanbul. Sanem però non è d'accordo e lo invita a restare e combattere. Intanto Ahyan, seguendo le indicazioni di Sanem, si mette sulle tracce dell'hacker.

Puntata di Venerdì 3 luglio 2020

Ahyan e J.J. riescono a rintraccia la persona che ha cercato di screditare e danneggiare Can, ma vengono intercettati da Emre. Quando Sanem giunge nel luogo indicato dai due amici, a sorpresa, trova anche Emre. Nasce un acceso diverbio: Samen insiste per mettere fine a questa storia e raccontare tutto a Can!

Daydreamer - Le ali del sogno il Video Riassunto delle Puntate dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Ecco una sintesi Video di Mediaset sulle Trame della puntate di Daydreamer - Le ali del sogno in onda nella settimana dal 29 giugno al 3 luglio 2020 su Canale5. il piano ordito da Aylin rischia di rovinare per sempre la reputazione di Can, ma Sanem non ci sta e questa volta ha deciso di non tacere!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45