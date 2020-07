Daydreamer Anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020: Can e Sanem in guerra!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni settimanali della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 27 al 31 luglio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di cosa succede questa settimana:

Trame e Riassunto delle Puntate di Daydreamer in onda dal 27 al 31 luglio 2020

Puntata di Lunedì 27 luglio 2020

Osman è stato richiamato per girare il secondo spot della Orgatte e riscuote un grande successo come modello. Guliz si invaghisce di lui e Leyla sembra gelosa delle attenzioni che la sua collega riserva al suo amico d'infanzia. Intanto sul set, i rapporti fra Deren e Aylin sono sempre più tesi. Can, dopo aver riparato la macchina fotografica, chiede a Sanem di fare una passeggiata con lui. Durante la serata il Divit racconta alla ragazza alcuni particolari sulla sua triste infanzia e su quella di suo fratello Emre.

Puntata di Martedì 28 luglio 2020

Dopo la giornata passata insieme a Can, Sanem implora Emre di confessare insieme la verità al fratello ma lui si rifiuta di farlo, convinto che Can non lo perdonerà mai. Tornato a casa, il giovane Divit racconta tutto ad Aylin. La perfida Yuksel mette in moto un piano diabolico per separare Sanem dal fotografo. Purtroppo il suo progetto va a buon fine e Sanem e Can si dicono addio.

Puntata di Mercoledì 29 luglio 2020

Can e Sanem si sono dichiarati guerra e tra odio e amore, sono costretti nuovamente a lavorare insieme a un nuovo progetto che prevede una sceneggiatura scritta dagli utenti del web. Tra tutte le proposte arrivate in azienda, viene selezionata quella scritta da un certo DayDreamer. Sanem non vuole svelare di esserci lei dietro a quello pseudonimo. Intanto Leyla confessa alla sorella di essere innamorata di Emre.

Puntata di Giovedì 30 luglio 2020

Nihat e Mevkibe cercano di pagare il debito, ma Halil non accetta in quanto ha già preso degli accordi con Sanem. Muzaffer vuole dimostrare a tutti di essere migliore di Osman e si fa pubblicità per diventare una star, ma otterrà una spiacevole sorpresa: la Polizia lo sta cercando perché ha saltato il servizio militare. Can rivela a tutti che Daydreamer è in realtà Sanem e tutti fanno i complimenti alla ragazza per il suo talento. Intanto Ceycey si sente male e si presenta in ufficio con la flebo mentre Aylin ottiene un posto come consulente alla Fikri Harika e si trasferisce nel suo nuovo ufficio.

Puntata di Venerdì 31 luglio 2020

Can e Sanem cercano il quartiere perfetto per le riprese della sceneggiatura di Daydreamer. Leyla, gelosa di Osman, cerca di allontanare Guliz da lui e arriva a minacciare addirittura la sua collega. Dopo il giro per i quartieri, Can riaccompagna a casa Sanem e i due hanno un durissimo scontro, che li porta a dirsi addio per sempre. Deren cerca di conquistare il cuore del bel fotografo ma le cose potrebbero prendere una piega ben diversa da quella sperata dalla direttrice creativa della Fikri Harika.

