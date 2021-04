Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dal 26 al 30 aprile 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 26 al 30 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 26 aprile 2021

Mentre Can cerca di ricostruire pian piano il puzzle della sua vita passata, Sanem fa di tutto per aiutarlo in quest'ardua impresa. Ma senza risultati.

Puntata in onda Martedì 27 aprile 2021

Sanem torna a vestirsi come un tempo, serve a Can il suo te' preferito e costringe Deren a chiamarla "l'altra" come in passato, sperando di aiutare Can a recuperare la memoria. Tutto inutile.

Puntata in onda Mercoledì 28 aprile 2021

Mevkibe e Melahat preparano un tè ritenuto "miracoloso" per chi ha perso la memoria. La mamma di Sanem invita Can a cena con lo scopo di fargli bere la miscele miracolosa che potrebbe fargli tornare la memoria. Il Divit inizialmente è titubante, ma l'insistenza della signora Aydin ha la meglio e il ragazzo accetta. Purtroppo però a bere l'intruglio sarà qualcun altro.

Puntata in onda Giovedì 29 aprile 2021

Sanem pensa a un modo per stimolare il ritorno della memoria di Can e così decide di portarlo sugli scogli dove erano soliti incontrarsi per parlare, o meglio, litigare. La ragazza, infatti, inizia a provocarlo nella speranza che una discussione concitata possa aiutarlo a ricordare. All'improvviso, Can ha un flashback, ma non è abbastanza...

Puntata in onda Venerdì 30 aprile 2021

Huma e Selim vanno a pranzo insieme e la subdola donna pubblica una loro foto sui social media per infastidire Mihriban. Il tiro va a segno e la donna, insieme ad Aziz, si reca al ristorante per mettere in guardia Selim. La situazione degenera e le due si azzuffano mentre Aziz e Selim cercano invano di dividerle. Nel frattempo, Ceycey dà un'idea a Sanem su come poter far tornare la memoria a Can. La ragazza raggiunge così il rifugio del Divit ricoperta da una doppia dose del profumo che ha sempre fatto perdere la testa al fotografo, ma qualcosa va storto: Can ha il raffreddore!

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.