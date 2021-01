Daydreamer Anticipazioni dal 25 al 29 gennaio 2021: Can vuole andarsene. Sanem è disperata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Daydreamer in onda dal 25 al 29 gennaio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer per le Puntate in onda dal 25 al 29 gennaio 2021 su Canale 5. La soap, da questa settimana, sostituisce Il Segreto. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 16.40.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 25 al 29 gennaio 2021

Puntata in onda Lunedì 25 gennaio 2021

Ceycey ha un piano: organizzare un finto matrimonio con Ayhan. Ihsan intanto vende come biologico un prodotto che invece non lo è e rischia di mettersi nei guai. Daydreamer Anticipazioni 25 gennaio 2021

Puntata in onda Martedì 26 gennaio 2021

Sanem e Yigit sono in sfida con Can e Polen in una specie di gara di cucina in presenza di un famoso chef. E va in scena una commedia degli equivoci.

Puntata Serale in onda alle 21.50 su Canale5

Can ha "sequestrato Sanem". Il ragazzo la porta in una casa su una montagna innevata, per cercare finalmente di costruire un dialogo costruttivo con lei. La Aydin però si rifiuta di parlare. Durante la loro permanenza, Can riceve la telefonata di Polen. Tornati a Istanbul, Ceycey - al ristorante con il Divit - cerca di convincerlo a non partire per i Balcani, ma lui tergiversa, complice anche una rissa che si scatena per le intemperanze di tre bulli.

Puntata in onda Mercoledì 27 gennaio 2021

Sanem si riconcilia finalmente con Can e i due passano insieme la notte al rifugio. Tutto procede per il verso giusto, ma poi Can apprende che Sanemvuole comunque continuare a lavorare per Yigit. Il ragazzo è molto deluso.

Puntata in onda Giovedì 28 gennaio 2021

Can è molto deluso. Sanem, nonostante i due abbiano fatto pace, ha deciso di continuare a lavorare per Ygit. Il Divit comincia a pensare che il suo viaggio per i Balcani non sia poi una cattiva idea.

Puntata in onda Venerdì 29 gennaio 2021

Osman ha ormai grande successo ed è idolo delle fan. Deren, sibillinamente, mette in guardia Leyla sulle possibili ripercussioni negative che potrebbero esserci sulla loro relazione. Intanto la Aydin deve gestire gli sfoghi di sua sorella Sanem, disperata per la partenza di Can.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.