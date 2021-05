Daydreamer Anticipazioni dal 24 al 28 maggio 2021, Il Gran Finale della Soap: Can e Sanem finalmente sposi!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Ultime Puntate della Soap Daydreamer in onda dal 24 al 28 maggio 2021. Ecco le Anticipazioni del Finale della Serie:

Scopriamo insieme le Anticipazioni del Finale di Stagione di Daydreamer - Le ali del sogno per le Ultime Puntate della soap in onda dal 24 al 28 maggio 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate dell'ultima settimana di messa in onda di Daydreamer - Le ali del sogno, come sempre dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 24 al 28 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 24 maggio 2021

Can propone a Sanem di unirsi al gruppo di arrampicata del K2, ma lei rifiuta categoricamente: in quale veste? Come sua fidanzata oppure solo come amica?

Puntata in onda Martedì 25 maggio 2021

La Fikri Harika vince la campagna per WomanArt e Ayca annuncia che quella sera stessa ci sarà un party al quale, ovviamente, è invitata anche Sanem.

Puntata in onda Mercoledì 26 maggio 2021

Can si reca al negozio di Nihat per chiedere a Sanem di partecipare alla festa per la campagna di WomanArt, ma quest'ultima rifiuta categoricamente.

Puntata in onda Giovedì 27 maggio 2021

Muzaffer escogita un piano per far partecipare anche Sanem alla festa e ordina del cibo dal negozio degli Aydin, chiedendo che venga consegnato all'indirizzo della Villa dove si sta tenendo la festa. Sanem, ignara, effettua la consegna. Dopo un momento di imbarazzo iniziale, l'Aydin fa per andarsene, ma viene bloccata da Can le confessa di amarla e alla fine i due tornano insieme.

Puntata Finale di Daydreamer in onda Venerdì 28 maggio 2021

Nell'ultima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, tutti sono felici per Can e Sanem che sono tornati insieme. Durante una festa alla tenuta, il Divit fa capire all'Aydin di aver recuperato la memoria già da un po' e le chiede di sposarlo. Un piccolo salto in avanti, e assistiamo al matrimonio dei due, che subito dopo si accingono a partire per un viaggio intorno al mondo in occasione della loro luna di miele. Ma non è finita qui. Altri due salti in avanti nel tempo ci mostrano Sanem correre in sala parto, per dare alla luce tre gemelli - come aveva sognato - e poi ancora la famiglia felice che si rilassa nel giardino della loro casa. La serie si conclude mostrando dunque che tutti i sogni della coppia si sono realizzati e Can e Sanem pronti a godersi il resto della loro vita insieme.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.