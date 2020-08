Daydreamer Anticipazioni dal 24 al 28 agosto 2020: Can perdona Sanem ma un nuovo nemico li minaccia...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni settimanali della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 24 al 28 agosto 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di cosa succede questa settimana:

Trame e Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 24 al 28 agosto 2020

Puntata in onda Lunedì 24 agosto 2020

Sanem ha scoperto tutto! Emre e Aylin sono soci sin dall'inizio. La ragazza minaccia il giovane Divit di consegnare la cartellina con gli atti costitutivi della loro società a Can, se entro tre ore lui non andrà a parlare con suo fratello. La Aydin tenta il tutto e per tutto per recuperare almeno in parte il suo rapporto con il fotografo e per dimostrargli di non aver mai voluto fare del male. Aylin suggerisce però a Emre un escamotage per salvarsi la pelle: chiedere a Leyla di rubare la cartellina. La segretaria segue gli ordini del suo capo e tradisce sua sorella!

Puntata in onda Martedì 25 agosto 2020

Sanem era a un passo dalla verità ma la cartellina è sparita! La ragazza non sa che c'è lo zampino di Leyla, convinta da Emre a rubare i documenti. Intanto Aylin ha un nuovo piano: far rientrare lei ed Emre in azienda grazie a Fabri. È così che la perfida organizza un pranzo con l'imprenditore francese e si mette d'accordo con lui per organizzare una festa. Approfittando del party, Aylin metterà zizzania nel rapporto tra Fabri e Can, già compromesso per via di Sanem. Dopo la morte del Presidente dell'Associazione di quartiere, sia Aysun che Mevkibe si candidano alla poltrona.

Puntata in onda Mercoledì 26 agosto 2020

Sanem ha ricevuto un regalo bellissimo prima del party e pensa sia opera di Can. La ragazza è infatti convinta che il fotografo le abbia organizzato una festa di compleanno. Purtroppo però si renderà conto di aver preso un granchio. L'abito è un dono di Fabri, che alla festa comincia a flirtare con lei, scatenando la gelosia di Can. La tensione tra il Divit e la povera Aydin è alle stelle e Can dichiara alla ragazza di vederla come un'impiegata qualunque. Intanto tra Aysun e Mevkibe è guerra aperta e la notizia che il numero dei voti è in pari e che qualcuno non ha ancora votato, manda le due donne fuori dai gangheri. A non aver espresso la sua preferenza è Muzo, che con il suo voto potrebbe fare la differenza. Il ragazzo decide di appoggiare Mevkbibe mandando su tutte le furie la madre.

Puntata in onda Giovedì 27 agosto 2020

In ufficio non si fa altro che parlare della festa e di Sanem e Fabri. Can è evidentemente infastidito e minaccia il manager di lasciare in pace la Aydin. Sarà però Sanem a rimettere al suo posto il francese, restituendogli il suo regalo davanti a tutti i dipendenti della Fikri Harika. Poi la ragazza presenterà a Can le sue dimissioni ufficiali e tornerà a lavorare nella bottega del padre. Leyla, presa dai sensi di colpa, decide di non consegnare a Emre i documenti rubati a Sanem ma di portarli a Can. Il fotografo scopre quindi che Emre e Aylin sono soci sin dall'inizio e che Sanem è sempre stata solo una loro pedina. Il fotografo aggredisce furiosamente suo fratello, cacciandolo per sempre dall'azienda e dalla sua vita. Mevkibe vince le elezioni e comincia il suo nuovo lavoro, che si rivela fin da subito molto impegnativo. Aysun, furiosa, mette alla porta suo figlio.

Puntata in onda Venerdì 28 agosto 2020

Can ha scoperto che Sanem è innocente e, pentito, cerca di convincerla a tornare a lavorare in azienda. La raggiunge così al negozio e pur di convincerla si mette ad aiutarla a servire i clienti. Il fotografo vuole a tutti i costi che la sua amata torni a collaborare con lui e cerca di attirarla con una nuova e facoltosa campagna in favore della Compass Sport. Alla fine riesce nel suo intento ma un'altra donna, dopo Polen, rischia di mettere a soqquadro di nuovo la situazione. Can infatti scopre che Gamze, una sua vecchia amica, lavora per l'azienda sportiva di cui hanno in carico la campagna. Intanto Aylin - dopo lo scontro furiso tra Can ed Emre - cerca di convincere il fidanzato a contattare sua madre. Davanti al suo netto rifiuto di mettere in mezzo i suoi genitori, Aylin decide di chiamare personalmente Huma e di informarla della situazione. La perfida farà ricadere la colpa su Sanem, screditando la ragazza prima che la signora Divit abbia l'occasione di conoscerla.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45