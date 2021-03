Daydreamer Anticipazioni dal 22 al 27 marzo 2021: Can e Sanem fanno pace ma la ragazza nasconde ancora un segreto...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda 22 al 27 marzo 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 22 al 27 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 22 marzo 2021

Sanem si scusa con Can per aver cercato di cambiarlo quando ancora stavano insieme. Spinto dalle parole di Sanem, anche Can si scusa con lei e finalmente i due si riconciliano.

Puntata in onda Martedì 23 marzo 2021

Deren, Cengiz, Muzaffer e Deniz vengono portati via dalla polizia, ma Bulut li farà scarcerare dichiarandosi il loro avvocato.

Puntata in onda Mercoledì 24 marzo 2021

Sanem è distrutta: la polizia la costringe a fermare la produzione delle sue creme, con il rischio che Cemal si appropri del marchio.

Puntata in onda Giovedì 25 marzo

Cemal, dopo essere stato accusato da Mihriban e Aziz, manda sotto consiglio di Yigit tre uomini a minacciare gli abitanti della tenuta. Fortunatamente, Can sopraggiunge per risolvere la situazione. Nel frattempo Emre si reca in un autosalone per vendere la sua macchina, mettendo in mostra le sue tecniche di vendita di fronte al proprietario che gli offre subito un posto di lavoro.

Puntata in onda Venerdì 26 marzo 2021

Sanem ha rifiutato l'offerta di Can, ma quest'ultimo non si arrende e propone alla giovane di farlo socio. Deren, felice che tutto stia tornano come un tempo, vuole organizzare una festa di inaugurazione, durante la quale Sanem e Can avranno un decisivo confronto. Più tardi il Divit, avvicinatosi all'Aydin addormentata su un'amaca, scopre che porta al collo l'anello di fidanzamento che lui le aveva regalato un anno prima e decide di prenderglielo per vedere la sua reazione.

Puntata in onda Sabato 27 marzo 2021

Can assiste divertito alla reazione di Sanem, che si dispera alla ricerca della collana. Nel frattempo, la squadra lavora al marchio delle creme dell'Aydin e alla realizzazione di uno spot pubblicitario che vedrà protagonista Deren nei panni di Cleopatra!

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.