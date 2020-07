Daydreamer Anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2020: Can e Sanem finalmente un bacio vero!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni settimanali della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 20 al 24 luglio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di cosa succede questa settimana:

Trame e Riassunto delle Puntate di Daydreamer in onda dal 20 al 24 luglio 2020

Puntata di Lunedì 20 luglio 2020

Nonostante il grande successo di Osman come attore, lo spot della Orgatte è da rifare! La scheda della macchina fotografica si è rotta e i clienti sono furiosi. Can e Sanem, interrotti proprio sul più bello, devono quindi raggiungere di corsa il set e trovare una soluzione. Il Divit ha però già un'idea in mente, per salvare la situazione. Intanto Emre invita a cena Leyla mentre Aylin, sempre più subdola, ha qualcosa di importante da dire a Polen.

Puntata di Martedì 21 luglio 2020

Can ha trovato la soluzione al problema. Tutta la troupe, per risparmiare tempo, pernotterà nel bosco. Le riprese inizieranno la mattina presto e tutti devono essere pronti a girare di nuovo lo spot in meno tempo possibile. Anche Sanem si trattiene sul posto e tra lei e Can, dopo il bacio sfiorato, sembra essere finalmente tornato il sereno. Passano addirittura la notte insieme, addormentati l'uno nelle braccia dell'altro su un'amaca. La mattina però Polen è più agguerrita che mai.

Puntata di Mercoledì 22 luglio 2020

Durante le riprese, Nihat e Mevkibe si sono resi conto che Sanem ha un debole per Can. Spaventati che la loro figlia non sia corrisposta, cercano un modo per aiutarla a liberarsi della sua ossessione per il Divit. Sanem è però decisa a conquistare Can ma soprattutto a sconfiggere Polen, con cui è guerra aperta. Leyla intanto aspetta che Emre passi a prenderla per cena. La ragazza rimarrà però molto delusa dal comportamento del suo capo, che si è completamente scordato del loro appuntamento e che è in compagnia di Aylin.

Puntata di Giovedì 23 luglio 2020

È il giorno della festa di compleanno di Polen. Guliz fa una rivelazione scioccante a Sanem: la bellissima ha trasferito tutte le sue cose a casa Divit ed è pronta a iniziare una nuova vita con il fotografo. Sanem, sconvolta, ferma il taxi e decide di non partecipare al party ma di raggiungere Ceycey a teatro. Can, scoperto quanto successo, decide di correre da lei e di confessarle finalmente che è lui Albatros. Tra i due scocca il primo vero bacio, non al buio.

Puntata di Venerdì 24 luglio 2020

Can e Sanem si sono baciati e Polen è andata via di casa. Deren è gelosa di Sanem e la mette in guardia. Intanto però la Fikri deve occuparsi di girare un nuovo spot per l'Orgatte e Osman sarà di nuovo il protagonista. Sanem rompe inavvertitamente la preziosa macchina fotografica che Can ha messo a disposizione per l'occasione e tutti pensano che, dopo questo incidente, la ragazza verrà licenziata.

