Daydreamer Anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021: Una tragedia sconvolge Can e Sanem

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dal 19 al 23 aprile 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 19 al 23 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 19 aprile 2021

Dopo una pesante giornata lavorativa, Can propone a Sanem di salpare insieme per le Isole Galapagos. Sanem accetta con entusiasmo.

Puntata in onda Martedì 20 aprile 2021

Can e Sanem si sono riappacificati e hanno deciso di avventurarsi in un giro del mondo in barca a vela, con destinazione Galapagos.

Puntata in onda Mercoledì 21 aprile 2021

Sebbene i suoi genitori non siano d'accordo, Sanem decide di seguire il suo cuore e di partire lo stesso insieme a Can. Volendo essere pronta a tutto, l'Aydin chiede al Divit di insegnarle le basi della navigazione e, dopo aver titubato per un momento, Can accetta.

Puntata in onda Giovedì 22 aprile

Il gruppo di amici si stringe intorno a Can e Sanem e organizzano una festa di addio per augurare ai due buon viaggio. All'appello mancano però i genitori dell'Aydin e questo crea molto dispiacere alla ragazza. L'indomani mattina infatti, il giorno della partenza, Sanem non riesce ad essere felice.

Puntata in onda Venerdì 23 aprile 2021

Notando i sentimenti contrastanti di Sanem, Can decide di portarla nel quartiere per incontrare i suoi genitori. Purtroppo però, accade l'impensabile: i due hanno un brutto incidente in cui Can rimane gravemente ferito e finisce in coma. Al suo risveglio, si scopre che la memoria del Divit è rimasta a due anni prima; si ricorda di tutti tranne che di Sanem e della loro storia d'amore.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.