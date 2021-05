Daydreamer Anticipazioni dal 17 al 21 maggio 2021: Can e Sanem di nuovo nei guai. Salveranno la Fikri Harika?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dal 17 al 21 maggio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dal 17 al 21 maggio 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 17 al 21 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 17 maggio 2021

Can e Sanem, giunti sull'isola deserta, passano la notte insieme, abbracciati sotto le stelle. E i ricordi sembrano iniziare ad affiorare nella mente di Can.

Puntata in onda Martedì 18 maggio 2021

Melahat eredita da una principessa afgana, amica di famiglia, una cospicua somma di denaro. L'inaspettata fortuna, però, mina la sua stabilità emotiva. Nel frattempo Selim, che cerca disperatamente di risolvere i suoi problemi finanziari, viene a sapere della fortuna della vicina di Sanem.

Puntata in onda Mercoledì 19 maggio 2021

Selim pensa che potrebbe risolvere i suoi problemi economici grazie a Melahat e alla sua fortuna. Si scopre dunque che l'interesse dell'uomo per Huma era solo una facciata, visto che inizia a circuire subito la nuova donna.

Puntata in onda Giovedì 20 maggio 2021

La Fikri Harika si trova in un'agguerrita competizione con un'altra agenzia, la Dream reklam, che sta dando all'azienda del filo da torcere con la campagna delle creme di Sanem. Muzaffer, Ceycey e il resto della squadra iniziano dunque a temere per il loro futuro mentre Leyla decide di proporsi come spia per rubare i segreti della concorrenza. Can sembra avere all'ultimo un'idea sensazionale per la sponsorizzazione: rendere Mevkibe, Melahat e Mihriban protagoniste dello spot. Le tre però, sul set, si comportano da prime donne.

Puntata in onda Venerdì 21 maggio 2021

A Can è venuta l'idea di rendere protagoniste dello spot semplici casalinghe come Melahat e Mevkibe ma questo sta provocando alcuni problemi sul set. Sanem intanto decide di portare un bicchiere di tè a Can, e lo trova a tavola con Ayca e il suo gruppo di arrampicata mentre sta pianificando la scalata del K2. Nel frattempo proprio Melahat, nonostante gli avvertimenti dell'Aydin, inizia ad abboccare alle lusinghe di Ceycey e Muzaffer e al corteggiamento spietato di Selim. La donna però non riesce affatto a vedere che il loro interesse è solo legato ai suoi soldi.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.