Daydreamer Anticipazioni dal 17 al 21 agosto 2020: Sanem confessa, Can la lascia!

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni settimanali della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 17 al 21 agosto 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di cosa succede questa settimana:

Trame e Riassunto delle Puntate di Daydreamer in onda dal 17 al 21 agosto 2020

Puntata di Lunedì 17 agosto 2020

Mekvibe è stata portata in ospedale dove deve sottoporsi ad un intervento per recuperare l’anello che Nihat, per farle una sorpresa, ha nascosto in una kofte che lei ha mangiato. Ayhan, vuole scuotere Ceycey e spingerlo a fidanzarsi con lei, per questo finge di stare insieme a Muzaffer. Tutto lo staff dell'Agenzia si riunisce al Luna Park per selezionare la campagna pubblicitaria di un cliente. Sanem, ignara che Can la stia ascoltando, litiga con Emre rinfacciandogli il coinvolgimento passato nel piano contro Can.

Puntata di Martedì 18 agosto 2020

Can, sconvolto, dopo aver origliato per caso la conversazione di Sanem ed Emre, lascia il Luna Park. Sanem, ignara del guaio in cui si è cacciata, lo aspetta. Quando il fotografo ritorna è furioso, non riesce a trattenersi e le sbatte in faccia la verità, chidendole di essere sincera. Sanem, tra le lacrime, confessa di aver tramato alle sue spalle in combutta con Emre. Quest’ultimo nel frattempo, con i soldi dell’agenzia, tenta segretamente di corrompere un dirigente della YRT per pilotare la firma del contratto e acquisirli come clienti.

Puntata di Mercoledì 19 agosto 2020

Muzaffer fa girare nel quartiere la voce Sanem è stata presa di mira da un uomo della malavita che ha minacciato Osman perché fidanzato con lei, in realtà si tratta di Fabbri. Can incontra Murat, il direttore della YRT Holding che dovrebbe firmare il contratto, ma alla presenza di Emre, l'uomo denuncia il tentativo di corruzione e strappa il contratto. Can, furioso con suo fratello, insiste per sapere se ci sia lui dietro a questa storia...

Puntata di Giovedì 20 agosto 2020

Emre ammette di aver tentato di corrompere un dirigente della YRT, ma si giustifica dicendo di averlo fatto per il bene dell’azienda. La voce del fallito accordo si fa il giro dei clienti e in molti tolgono all'Agenzia il loro ingaggio. La Fikri Harika è sull’orlo del fallimento. I rapporti fra Can e Sanem si fanno sempre più freddi, Can si rifiuta persino di guardarla in faccia, la loro storia è ormai giunta al capolinea. Sanem, disperata, prova a scrivergli una lettera. La missiva impegna la ragazza tutta la notte e i suoi genitori, non vedendola tornare, si allarmano e denunciano la sua scomparsa.

Puntata di Venerdì 21 agosto 2020

Al loro ritorno dalla centrale la ragazza è già rincasata. La madre va su tutte le furie, ma lei riesce a trovare una valida giustificazione. La mattina si reca al lavoro, Ceycey riceve un pacco e i due lo aprono insieme, il contenuto sorprenderà entrambi. Fabbri intanto, acquisisce quote dell'Agenzia e diventa socio salvandola dal fallimento, ma Can è furioso di gelosia. Sanem scopre la società fra Emre e Aylin ed Emre viene licenziato. Muzaffer nel frattempo, sequestra l’autista di Fabbri per scambiarlo con Sanem, convinto che l'imprenditore tenga in ostaggio la ragazza.;

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45