Daydreamer Anticipazioni dal 15 al 19 marzo 2021: Grandi novità per Can e Sanem. Diventeranno genitori!

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dal 15 al 19 marzo 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per questa settimana.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 15 al 19 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 15 marzo 2021

Leyla e Emre decidono che è giunto il momento di avere un figlio e di trovare una casa tutta per loro. Questo getta nello sconforto i genitori di lei.

Puntata in onda Martedì 16 marzo 2021

Mihriban porta la figlia di Cansu da Sanem e le chiede di farle da babysitter, ma questo è solo uno stratagemma per lasciare Sanem e Can da soli.

Puntata in onda Mercoledì 17 marzo 2021

La serata trascorsa a fare da babysitter alla figlia di Cansu sembra aver contribuito a far riavvicinare molto Can e Sanem. Mentre il Divit assume un detective per investigare su Yigit, tutto il gruppo passa il tempo a spiare i due innamorati spingendoli l'uno verso l'altra. Successivamente, Yigit sorprende Can a sistemare la sua barca e dice a Sanem che il Divit sta per partire. L'Aydin stavolta corre dall'uomo, che la "rapisce" per un giorno interno.

Puntata in onda Giovedì 18 marzo

Mentre Bulut e Deren cercano di replicare le creme di Sanem per sopperire alle scorte mancanti, Yigit va al negozio della signora Ceren per suggerire al marito della donna di denunciare chi li ha danneggiati. Nel frattempo Leyla ed Emre invitano Mevkibe, Nihat, Aziz e Mihiriban alla lezione di tango, ignari che qualcuno li stia spiando da lontano...

Puntata in onda Venerdì 19 marzo 2021

La gita "forzata" in barca e le premure di Can, fanno sciogliere il ghiaccio intorno al cuore di Sanem, che sorprende il Divit scusandosi con lui per aver cercato di cambiarlo in passato. Can si scusa di rimando con l'Aydin e i due riescono a riconciliarsi, intenzionati a lasciarsi il passato alle spalle. I due iniziano così a godersi il momento, ignari che alla tenuta sta scoppiando un putiferio a causa della creme contraffatte...

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.