Daydreamer Anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021: Addio Sanem! Can se ne va, Yigit ha vinto...

Vediamo le Anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno per le Puntate in onda dal 15 al 19 febbraio 2021 su Canale 5. Ricordiamo che questa settimana l'appuntamento serale di martedì 15 febbraio 2021 non andrà in onda, al suo posto verranno trasmessi gli ottavi di finale della UEFA Champions League. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Daydreamer - Le ali del sogno, in onda dalle 16.45 alle 17.10.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 15 al 19 febbraio 2021

Puntata in onda Lunedì 15 febbraio 2021

La tensione tra Yigit e Can è alle stelle e non fa che acuirsi quando Can legge la dedica sul libro che Yigit ha donato a Sanem per la Giornata Del Libro in Regalo.

Puntata in onda Martedì 16 febbraio 2021

Can, dalle informazioni che ha raccolto, deduce che Yigit sta mentendo a Sanem sulla pubblicazione del suo romanzo e lo affronta durante la festa di matrimonio di Leyla ed Emre.

Puntata in onda Mercoledì 17 febbraio 2021

Sanem sembra avere il blocco dello scrittore, ma proprio quando è sul punto di rinunciare, trova la soluzione perfetta: rieditare il suo diario segreto in cui è raccontata la travagliata storia d'amore tra lei e Can. Prima di consegnarlo a Yigit, però, vuole sentire il parere del Divit.

Puntata in onda Giovedì 18 febbraio 2021

Sanem dice a Yigit che Can ancora non ha letto il suo diario e l'editore si offre di andarci a parlare per convincerlo. Purtroppo però, le cose non andranno come sperato e la storia prenderà una svolta drammatica.

Episodio in onda Venerdì 19 febbraio 2021

Yigit ha bruciato il diario di Sanem al rifugio di Can, addossando la colpa al Divit. Tra i due scoppia una lite furiosa e l'editore finisce in ospedale. Sanem e Can discutono animosamente e la loro storia d'amore sembra giungere al termine. Passa un anno: i due protagonisti sembrano essere andati avanti con le loro vite, ma quando Can e Sanem si rincontrano, tutto cambia nuovamente...

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.