Daydreamer Anticipazioni dal 13 al 19 settembre 2020: Can e Sanem ufficialmente fidanzati

Vediamo insieme le Anticipazioni settimanali della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda domenica 13 e sabato 19 settembre 2020 su Canale 5.

Trame e Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 13 al 19 settembre 2020

La Puntata in onda Domenica 13 settembre 2020

Can è arrabbiato, ma tenta di mantenere una calma apparente, al contrario di Deren, ansiosa ed aggressiva. Il fotografo è quindi costretto a prendere in mano la situazione e invita Sanem e i suoi colleghi a lavorare a casa sua. In questo modo i ragazzi, cambiando location lavorativa, potranno essere più creativi. Anche Mevkibe si presenta a casa di Can, con la scusa di portare dei sarma fatti a mano, vuole controllare che Sanem e Can non restino soli. I suoi bocconcini vengono apprezzati da tutto lo Staff, ormai affamatissimo. Can propone a Sanem di fare un discorso inaugurale alla serata evento di Compass Sport e Sanem accetta. In occasione dell'evento Can e Sanem fanno la conoscenza del signor Mackinnon. Aylin invece, gelosa, rimprovera Emre di essere troppo vicino a Leyla.

Gli Episodi in onda sabato 19 settembre 2020

Primo Episodio: Aylin cancella il file con le linee guida per la presentazione della campagna ma Sanem fa un ottimo lavoro e senza intoppi presenta con successo la campagna. Dopo la presentazione la Yuksel organizza un altro piano: assolda una cameriera per rovinare l'abito alla Aydin, versandole del vino addosso. Sanem corre a pulirsi prima di seguire Can alla festa di Mackinnon ma resta chiusa in bagno. Can fortunatamente riesce a liberarla e stanco di tutti i contrattempi della serata, propone a Sanem di lasciare la festa e concludere la serata insieme. Poi l'accompagna a casa. Giunti sotto l'abitazione di Sanem vengono però visti dall'insonne Melahat e poi da Emre, anche lui in compagnia, di Leyla che finalmente ha baciato. La mattina dopo, Melahat si reca da Mevkibe per spifferarle tutto.

Secondo Episodio: Il lancio della campagna per la Compass Sport ha ottenuto un ottimo successo e Can premia Sanem promuovendola da stagista a Copywriter. Deren e Guliz però non credono la ragazza meriti di occupare tale ruolo, a conoscenza del coinvolgimento di Can per Sanem, credono che il Boss abbia favorito la ragazza perché innamorato. I pettegolezzi non riescono a scalfire la felicità di Can e Sanem e i due piccioncini organizzano una fuga a casa di lui, per trascorrere finalmente del tempo da soli, magari cucinando e guardando un film. Ma in azienda tutti li cercano e J.J. si dovrà impegnare molto per coprirli. Nel frattempo Osman, ottenuta una parte in una serie importante, invita la troupe a girare nel suo quartiere. Il regista, in cerca di nuove location, resta affascinato dal luogo e decide di girare alcune scene nel negozio di Mevkibe, facendo impazzire di gelosia Aysun. Mentre le due hanno un faccia a faccia, irrompe armato Muzaffer e, come un vero gangster, comincia a sparare in aria.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.10 e la domenica alle 15.30