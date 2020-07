Daydreamer Anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2020: Can e Sanem, bacio interrotto...

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 13 al 17 luglio 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con Can Yaman...

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della soap Daydreamer - Le ali del sogno riguardo alle Trame delle Puntate in onda dal 13 al 17 luglio 2020 su Canale 5 sempre a partire dalle 14.45. Ecco il Riassunto di cosa succede in questa settimana:

Trame e Riassunto delle Puntate di Daydreamer in onda dal 13 al 17 luglio 2020

Puntata di Lunedì 13 luglio 2020

Il signor Levent, il titolare dell'azienda dei prodotti biologici nonché figlio di Remide, pianifica con Can la promozione degli stessi. Ad aiutarli c'è Sanem, che ha avuto un'idea brillante per il nuovo spot che presto sarà girato dalla Fikri Harika. Can, Sanem, Levent e Polen organizzano il sopralluogo nei nuovi capannoni comprati da Remide e la serata diventa più complicata del previsto. Sanem infatti, infastidita dalla presenza di Polen, finge di essere interessata a Leven e Can muore di gelosia. Intanto Aylin propone a Can di occuparsi di una campagna pubblicitaria per una nota casa automobilistica ma in cambio vuole che lui le faccia un grosso favore.

Puntata di Martedì 14 luglio 2020

Nihat e Muzzafer hanno preso sul serio la faccenda del commercio di Kofte vegane e vogliono aprire un negozio in cui venderle, coinvolgendo Osman. Il loro progetto subisce un'inaspettata accelerata quando il macellaio viene ingaggiato da Leyla per occuparsi del catering per lo shooting fotografico organizzato dalla Fikri, per lo spot dei prodotti biologici. I tre decidono di formare una squadra ma Mevkibe non è per nulla contenta del nuovo lavoro di suo marito e gli propone di restituirgli il negozio.

Puntata di Mercoledì 15 luglio 2020

È tutto pronto per le riprese dello spot per il prodotto della linea organica di Levent. Nell'agenzia di Can si organizza il catering vegano per la troupe e Leyla ha convinto Osman a occuparsene. Il macellaio può contare sull'aiuto di Nihat, di Muzzafer e inaspettatamente anche su quello di Mevkibe. La mamma di Sanem ha infatti deciso di partecipare al progetto per dimostrare ad Aysun che cucina meglio di lei. Per provarlo ha però necessità che qualcuno giudichi i suoi piatti e li confronti con quelli della sua rivale e ha chiamato un giudice imparziale e d'eccezione: Can. Il ragazzo bendato e imboccato da Sanem dovrà dare il suo parere sulle leccornie che assaggerà.

Puntata di Giovedì 16 luglio 2020

Osman è il nuovo modello - attore dello spot per i prodotti biologici mentre Sanem e Can sono sempre più coinvolti l'uno dall'altro. I due, dopo un bagno in mare, stanno per baciarsi ma vengono interrotti da Deren. La ragazza informa il Divit che ci sono problemi con le registrazioni e che il lavoro fatto fino a ora è andato perso. Can e tutti i dipendenti della Fikri Harika dovranno fare i salti mortali per rispettare i tempi di consegna della pubblicità e saranno costretti a passare la notte sul set. Can e Sanem si addormentano insieme sopra un'amaca ma la mattina dopo Polen è più agguerrita che mai. Con la complicità di Aylin, giura di riprendersi il suo fidanzato e di annientare la sua rivale!

Puntata di Venerdì 17 luglio 2020

Sanem e Polen sono in guerra. Le due ragazze si danno battaglia senza eclusione di colpi mentre Muzzafer è geloso di Osman e delle attenzioni che tutti danno al ragazzo. Ceycey confessa ad Ayhan di essersi innamorato di lei e la ragazza è molto scossa da questa notizia. Intanto Leyla si illude che tra lei ed Emre ci sia qualcosa oltre il loro rapporto di lavoro ma finisce per rimanere molto delusa dal comportamento del suo capo. Sanem organizza una festa a sorpresa per il compleanno di Polen, con il chiaro intento di impedire alla ragazza di passare del tempo sola con Can. Poi, per conquistare il cuore del Divit, si mette ai fornelli a preparare delle polpette speciali per lui.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45