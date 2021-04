Daydreamer Anticipazioni dal 12 al 16 aprile 2021: Trionfa l'amore! Can e Sanem di nuovo insieme...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dal 12 al 16 aprile 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 12 al 16 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 12 aprile 2021

Leyla ed Emre si dividono tra le preoccupazioni per la loro nuova attività e quelle per la salute di Nihat, poco attento alla dieta nonostante il diabete.

Puntata in onda Martedì 13 aprile 2021

Nihat si reca in visita da Aziz e Mihriban convinto di assaggiare la deliziosa cucina della padrona di casa, ma la coppia cerca di impedirgli di rimpinzarsi.

Puntata in onda Mercoledì 14 aprile 2021

Leyla incontra Ferit, il suo primo insegnante di canto, ed Emre scorge in lui un velato interesse nei confronti di sua moglie.

Puntata serale in onda Mercoledì 14 aprile 2021, alle 21.30 su Canale 5

Dopo una romantica serata trascorsa in un locale in cui Ferit suona dal vivo con alcuni suoi amici, Can ed Emre passano la notte a casa di Leyla. Scoperto il magazzino dove sono nascoste le creme clonate, Sanem e Can prelevano dal deposito due barattoli di crema come prova della contraffazione. Mentre l'agenzia è alle prese con la campagna pubblicitaria di uno yachting club, Nihat deve sottoporsi alla ferrea dieta impostagli da Leyla, Mevkibe e Melahat.

Puntata in onda Giovedì 15 aprile

Can e Sanem cedono ai loro sentimenti e tornano insieme. Gli amici della coppia festeggiano entusiasti, ma qualcosa sembra turbare la giovane Aydin: non ha la più pallida idea di come informare i genitori della novità e così decide di prendersi del tempo.

Puntata in onda Venerdì 16 aprile 2021

La Fikri Harika sta affrontando un momento difficile: il tanto atteso meeting con la Art Tekstil, purtroppo, si rivela disastroso. Intanto Nihat e Mevkibe iniziano a sospettare che Sanem stia nascondendo loro qualcosa mentre alla tenuta fa il suo ingresso un vecchio amico di Huma: Selim.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.