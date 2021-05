Daydreamer Anticipazioni dal 10 al 14 maggio 2021: arriva Ayca, l'anima gemella di Can!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Daydreamer in onda dal 10 al 14 maggio 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Anticipazioni di Daydreamer per la settimana dal 10 al 14 maggio 2021

Puntata in onda Lunedì 10 maggio 2021

Emre conta sull'appoggio di Muzaffer per spingere Cengiz a lasciare la casa di Mevkibe e Nihat. In cambio gli offre numerosi benefici all'interno dell'azienda.

Puntata in onda Martedì 11 maggio 2021

Aziz decide di lasciare Mihriban e di partire per Amsterdam, ma l'ex compagna non si rassegna a questa scelta e piange sulla spalla di Selim.

Puntata in onda Mercoledì 12 maggio 2021

Alla Fikri Harika c'è molta tensione. Il nuovo importante cliente si recherà infatti presto in azienda per incontrare il fantomatico regista del suo spot, Arthur Capello. Purtroppo, però, l'uomo è frutto della fantasia dei dipendenti, che hanno inventato il personaggio per assicurarsi il lavoro con il cliente. Sanem pensa che Selim sia perfetto per interpretare il finto regista, ma durante l'incontro la situazione sembra prendere una piega inaspettata.

Puntata in onda Giovedì 13 maggio 2021

Selim ha accettato di interpretare Arthur Capello per l'incontro con il cliente, ma il meeting non va come sperato. Sanem ha infatti suggerito al suo attore di adottare un comportamento tronfio e superbo, ma Selim calcherà un po' troppo la mano rischiando di far saltare l'affare. Sarà la bella nipote del cliente, Ayca, a salvare la situazione... non senza scatenare la folle gelosia di Sanem!

Puntata in onda Venerdì 14 maggio 2021

Can e Sanem litigano a causa di Ayca, la bella nipote del nuovo cliente della Fikri Harika, che ha scatenato la gelosia dell'Aydin. Can, che non l'ha mai vista così arrabbiata, decide di organizzare una sorpresa per la ragazza grazie all'aiuto di Deren. Per l'ennesima volta, il Divit rapisce Sanem, stavolta a bordo di una moto d'acqua con cui la porta su un'isoletta deserta. Qui il fotografo fingerà un malfunzionamento del mezzo, costringendo Sanem non solo a un faccia a faccia decisivo, ma anche a passare la notte con lui...

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.