Daydreamer, Anticipazioni: Can e Sanem sconvolti da Deren!

Nelle nuove Puntate di Daydreamer, assistiamo al cambiamento radicale di Deren che, secondo le Anticipazioni, sconvolgerà Can e Sanem.

Tra i personaggi più controversi di Daydreamer c’è indubbiamente Deren. La responsabile della Fikri Harika si presenta come una donna fredda, affamata di successo e attenta ad indossare capi all’ultima moda. Nel corso delle Puntate della Soap turca, tuttavia, Deren farà un cambiamento straordinario che stupirà non poco Sanem Aydin e Can Divit.

Daydreamer, Anticipazioni: Deren stupisce i Fan della Soap turca

La storia d’amore di Can Divit e Sanem Aydin ha conquistato il pubblico di Canale5, che premia Daydreamer con ascolti sempre altissimi. A fare da sfondo alla relazione tra il fotografo e la romantica scrittrice c’è il colorato e vulcanico ambiente della Fikri Harika, l’agenzia pubblicitaria che Aziz Divit ha ceduto momentaneamente al maggiore dei suoi figli. Sin dalle prime puntate è chiaro che, all’interno di quell’ambiente così creativo, sia Deren a dirigere ogni più piccola iniziativa. La responsabile è molto affezionata ad Aziz, che ha creduto nella sua intelligenza e professionalità al punto di promuoverla e darle incarichi di rilievo, e per questo è sempre ben attenta a non deludere le aspettative. Deren ha un debole per Can il quale, tuttavia, la vede come una delle sue amiche più sincere e affidabili. La responsabile soffre molto il fatto di non riuscire ad attirare l’attenzione del Divit, e sfoga la sua frustrazione sui dipendenti, in particolare modo sul bizzarro CeyCey e sulla nuova impiegata Sanem. Deren si presenta come una donna affascinante, attenta a seguire la moda cittadina e con un innato buongusto, tutte caratteristiche ereditate dalla sua interprete, l’elegante Tugce Kumral. Con grande sorpresa dei telespettatori e anche di Sanem e Can, le Anticipazioni rivelano che Deren subirà una trasformazione incredibile nel corso della Soap.

Deren nuova alleata di Can e Sanem nelle Anticipazioni di Daydreamer

Sin dalle prime Puntate di Daydreamer, Deren viene presentata come una donna piena di sé, attenta ai particolari fino a sfiorare l’ossessione, e intenzionata a fare carriera nel mondo della pubblicità. La responsabile della Fikri Harika non vede di buon occhio Sanem ed è disturbata dall’attenzione che Can le rivolge all’interno dell’ambiente lavorativo. Forte dell’approvazione di Aziz Divit, infatti, Deren crede di essere la candidata ideale per guidare l’impresa e per insinuarsi nel cuore di Can. La continua intromissione della Aydin negli affari dell’azienda costituisce un ostacolo per Deren, che non approva il fatto che una stagista abbia l’occasione di surclassarla. Il bersaglio principale della frustrazione della collega di Can è CeyCey ma, se in un primo momento Deren sembra essere intenzionata a rovinare la vita lavorativa del buffo fidanzato di Ayhan, ben presto il pubblico si troverà a doversi ricredere. Deren subirà un cambiamento straordinario, che colpirà molto Can e Sanem, arrivando a diventare una delle maggiori sostenitrici della coppia e a provare sincero affetto per la Aydin e per CeyCey. Coraggiosa, leale e sempre pronta all’azione, Deren non si tirerà indietro e aiuterà i suoi preziosi amici, rivelandosi il personaggio più leale dell’intera Soap. I telespettatori hanno apprezzato la complessità della protagonista di Daydreamer, pregando perché la giovane potesse trovare un lieto fine. Il salto temporale previsto delle Trame della serie turca potrebbe regalare a Deren un nuovo amore, oltre che ad una nuova prospettiva di carriera…

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda la domenica alle 16.20 su Canale5.