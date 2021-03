Daydreamer Anticipazioni 9 marzo 2021: Yigit chiede la mano di Sanem, Can ha perso!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 9 marzo 2021, in onda su Canale5. Can smaschera Yigit ma l’intervento di Huma ribalta la situazione il giovane chiede la mano di Sanem.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 9 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can ha studiato un piano molto astuto per far credere ad Yigit di avere le prove della sua colpevolezza. Il Divit, infatti, finge di essere in possesso di un hard-disk che contiene i video delle registrazioni che incastrano Yigit e mostrano che è stato proprio lui a gettare il diario di Sanem tra le fiamme. Proprio quando sembra che per Yigit non ci sia altra soluzione se non confessare le sue malefatte alla scrittrice, un messaggio di Huma si rivelerà provvidenziale. Certo che Can stia bluffando, l'editore coglie l’opportunità di parlare da solo con Sanem e, dopo averle confessato tutto il suo amore, le chiede di sposarlo. Come reagirà il Divit?

Can smaschera Yigit nella Puntata di Daydreamer del 9 marzo 2021

Can è certo che sia stato Yigit a gettare il diario di Sanem nelle fiamme, approfittando del caos per dare tutta la colpa a lui e allontanarlo dalla donna che entrambi amano perdutamente. Il Divit ha deciso di provare la sua teoria, fingendo di possedere un hard-disk che continue le registrazioni video di quella notte, per osservare la reazione di Yigit. L’editore è molto preoccupato e si sfoga con Huma, dal momento che nell’eventualità che lui venga scoperto anche lei finirà coinvolta da questa terribile messinscena. Ormai certo di aver scoperto la verità su Yigit, Can affronta il rivale a pochi passi dalla casa di Sanem e lo costringe a confessare tutte le sue colpe. Il Divit, furioso, pretende che l’editore racconti la verità anche alla Aydin, che proprio in quel momento sopraggiunge sul luogo e osserva i due litigare animatamente…

Anticipazioni Daydreamer: Huma salva Yigit

Sentendo Yigit e Can discutere, la Aydin chiede all’amico di darle qualche spiegazione e lui accetta, invitandola ad entrare in casa e preparandosi a perderla per sempre. Quando saprà che è stato Yigit a inventare tutte quelle menzogne su Can e a separarli per un anno, la Aydin potrebbe non volerlo perdonare mai più. Proprio mentre si prepara ad affrontare la scrittrice, Yigit riceve un messaggio da Huma. La madre dei fratelli Divit, temendo che l’editore sveli la loro complicità in questa messinscena, ha assoldato un investigatore privato e ha scoperto che nella baita del figlio non ci sono mai state telecamere. Can, dunque, sta bluffando e Yigit sa come volgere la situazione a suo favore.

Daydreamer Anticipazioni: Yigit chiede a Sanem di sposarlo

Yigit si trova in una posizione di vantaggio, dal momento che il suo rivale non potrà mai provare le accuse che gli muove e che Sanem non si fida ancora di Can dopo tutto quello che le ha fatto. In casa, Yigit approfitta della situazione per rivelare alla Aydin di essersi innamorato di lei durante l’anno trascorso a stretto contatto, di voler essere per sempre al fianco della donna che lo ha guarito e per la quale prova un sentimento sincero. Insomma, Yigit fa una proposta di matrimonio in piena regola, che lascia Sanem totalmente senza parole. Can ha perso o c’è ancora qualche speranza di recuperare?

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.