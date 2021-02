Daydreamer Anticipazioni 9 febbraio 2021: Mihat e Huma innamorati, Sanem ha vinto!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 9 febbraio 2021, in onda su Canale5. Sanem chiede allo zio Mihat di aiutarla con Mevkibe e Huma, facendo innamorare la madre di Can.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 9 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can e Sanem vogliono sposarsi, ma gli attriti che si sono creati tra Mevkibe e Huma rendono impossibile anche solamente parlare di nozze. La giovane coppia non riesce a far riavvicinare le rispettive madri, convinte che questo matrimonio non sarebbe proficuo per i loro adorati figli. L’arrivo di zio Mihat, tuttavia, potrebbe risollevare il morale di Sanem e Can. Il fratello di Nihat, infatti, ha fatto colpo su Huma che inizia a considerare in modo diverso una parte della famiglia Aydin. Mihat, inoltre, è l’unico che potrebbe prestare alla nipote Sanem i soldi per il matrimonio, e questo porta Mevkibe ad assecondarlo maggiormente. Mihat riuscirà a riavvicinare le due ostinate donne manipolando i sentimenti di Huma?

Sanem chiede aiuto allo zio Mihat nella Puntata di Daydreamer del 9 febbraio 2021

L’arrivo improvviso di zio Mihat, nel bel mezzo della festa di primavera organizzata nel quartiere delle Aydin, ha impedito a Can e Sanem di parlare dell’organizzazione delle loro nozze. Huma e Mevkibe, infatti, hanno fatto di tutto per sviare il discorso, segretamente convinte che questo matrimonio non si dovrebbe celebrare. Sebbene Mihat abbia attirato i riflettori su di sé, l’ascendente che lo zio ha immediatamente stabilito su Huma potrebbe essere molto utile per la Aydin. Convinta di poter far cambiare idea alle due cocciute donne, Sanem chiede aiuto a Mihat, pregandolo di corteggiare Huma affinché lei si addolcisca nei confronti dell’intera famiglia Aydin e non continui ad ostacolare le nozze.

Anticipazioni Daydreamer: Huma innamorata di Mihat?

Mihat è un uomo di mondo, che ha viaggiato per l’Europa sviluppando un favoloso senso estetico, accrescendo la sua cultura e guardando ad icone di stile che trovano l’approvazione di Huma. L’algida madre di Can, infatti, è rimasta molto colpita dallo zio e dalle sue incredibili doti di seduttore, al punto da accordargli un pranzo insieme. Mihat, che di esperienza con le donne sembra averne parecchia, non ha intenzione di cedere subito alle lusinghe di Huma e la seduce, per poi ritornare sui suoi passi, esibendosi in una vera e propria danza dell’amore. Mentre lo zio cerca di aiutare la dolce Sanem addolcendo il carattere spigoloso di Huma, la madre dei fratelli Divit si rende conto di essere coinvolta dello zio della promessa sposa di suo figlio.

Daydreamer Anticipazioni: Mihat stringe un patto con Sanem

Mihat è molto interessato a Huma, che sembra ricambiare i sentimenti e nasconde in modo piuttosto impacciato di sentirsi attratta dallo zio di Sanem. Quest’ultimo, sebbene trovi piacevole l’elegante signora Divit, ha una missione ben precisa: addolcire Huma e invogliarla ad aiutare Can e Sanem con i preparativi delle nozze, seppellendo l’ascia di guerra con Mevkibe. Nel frattempo, Mihat deve far leva sul suo patrimonio per convincere la madre delle Aydin ad approvare il matrimonio, al costo di porre velati ricatti. Lo zio riuscirà nel suo intento?

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.