Daydreamer Anticipazioni 9 febbraio 2021: la Puntata Serale su Canale5

Anticipazioni TV

Daydreamer torna stasera in prima serata su Canale5. Le Anticipazioni della soap rivelano che Leyla ed Emre si sposano in segreto. Mevkibe e Huma, furiose, li mettono sotto torchio.

Daydreamer torna anche stasera – dopo la puntata giornaliera delle 16.40 - in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.50. Scopriamo insieme quali sono le Anticipazioni degli episodi in onda oggi: Huma continua a non sopportare il rapporto tra Can e Sanem e vorrebbe che i due ripensassero al loro matrimonio. Intanto Leyla ed Emre si confidano i loro sentimenti e decidono di sposarsi in segreto e subito. Can e Sanem sono molto felici per loro ma le loro madri vanno su tutte le furie. Impossibilitate a mettere una pezza sulle nozze appena celebrate dai loro figli, decidono di dar loro dei compiti da svolgere, prima della partenza per la luna di miele. Intanto lo zio Mihat non riesce a far breccia nel cuore di Huma, deludendo le aspettative di Sanem.

Anticipazioni Daydreamer: Mihat non riesce a sciogliere il cuore di Huma

Sanem ha tentato il tutto e per tutto per sciogliere il cuore di sua suocera. La ragazza ha sperato che suo zio Mihat, appena arrivato a Istanbul da Milano, riuscisse a conquistare l'algida madre di Can ma purtroppo tutto si è rivelato un insuccesso. Huma è sempre più furiosa con suo figlio e con l'Aydin e non vuole in nessun modo che i due si sposino. Inoltre tra lei e Mevkibe è ormai guerra aperta. Le due donne, di vedute completamente contrapposte, non si sopportano e non mancano occasione di rinfacciarselo. Ma presto dovranno fare i conti con una sorpresa, che ribalterà totalmente il loro rapporto!

Leyla ed Emre si sposano in segreto nella puntata serale di Daydreamer del 9 febbraio 2021

Leyla ha lasciato Osman e ora finalmente è tra le braccia di Emre. I due si sono dichiarati il loro amore e in barba all'opinione delle loro famiglie, hanno intenzione di fare il grande passo... subito. Senza perdere più altro tempo e consapevoli di essere destinati a fare la stessa fine di Can e Sanem, torturati dalla loro madri, i ragazzi decidono di sposarsi. Gli unici a essere avvertiti della loro intenzione sono proprio Can e Sanem, che corrono immediatamente accanto a loro, felici della loro decisione. La cerimonia si svolge senza fronzoli ma nella gioia di tutti. Purtroppo però questa atmosfera è destinata a durare per poco. Huma e Mevkibe, avvertite da un incauto Ceycey, vengono a sapere delle nozze e corrono a fermare gli incauti ragazzi.

Daydreamer Anticipazioni: Leyla costretta a seguire gli ordini di Huma

Huma e Mevkibe arrivano nel momento in cui Can e Sanem, presi dal momento, si stanno per baciare davanti al celebrante. Le due donne, spaventatissime, fraintendono la situazione. Pensano infatti che a sposarsi siano stati i due ragazzi che hanno di fronte. La situazione è però leggermente diversa, anche se allo stesso modo molto grave. A essere diventati marito e moglie sono Leyla ed Emre. Le signore non possono credere alle loro orecchie e l'emozione è talmente tanta che finiscono in ospedale. Tutti sono molto preoccupati. Leyla si sente in colpa e sa che avrebbe dovuto avvertire suo padre, prima di fare un passo così importante. E in effetti, una volta che Mevkibe si sarà ripresa – dovrà affrontare l'ira di Nihat, deluso dall'impulsivo gesto della sua primogenita. Ma se convincere suo padre sarà alla fine facile, per Leyla cominceranno i veri guai a causa di Huma. La madre di Emre e Can metterà sotto torchio la giovane nuora, imponendole di cambiare atteggiamento e stile di vita, per ambientarsi nel suo nuovo ceto sociale.

Trame e Anticipazioni Daydreamer: Huma e Mevkibe vogliono una vera cerimonia

Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che Huma e Mevkibe non si rassegneranno al matrimonio lampo di Leyla ed Emre. Nessuna delle due è intenzionata ad accettare le loro nozze, gestite tanto frettolosamente da non averne neanche dato comunicazione ai genitori. Pretenderanno quindi che i figli organizzino al più presto un'altra cerimonia! I novelli sposi si troveranno a dover gestire le richieste insistenti delle loro madri. Non solo, si troveranno anche a gestire – in modo molto caotico – la scelta della meta del loro viaggio di nozze. Non sarà facile ritrovare l'equilibrio e anche Can e Sanem finiranno per essere risucchiati in questo vortice di tensione, che finirà per rimetterli uno contro l'altra.

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dall'8 al 12 febbraio 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.