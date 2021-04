Daydreamer Anticipazioni 9 aprile 2021: Sanem e Can ufficialmente incompatibili!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 9 aprile 2021, in onda su Canale5. Sanem e Can si sottopongono ad un sondaggio per una nuova campagna pubblicitaria e scoprono di essere incompatibili.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 9 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. La Fikri Harika ha un nuovo incarico e deve creare uno sport perfetto per il Club della Vela. I clienti vogliono che tutti, compresi i pubblicitari, si sottopongano ad un sondaggio prima di iniziare a pensare ad una pubblicità perfetta per loro. Sanem e Can rispondono con sincerità al sondaggio che parla del prototipo di partner ideale ma, vista la loro difficoltà a riavvicinarsi, vorrebbero leggere l’uno le risposte dell’altro per capire se ci sia ancora speranza per un ritorno di fiamma. Quando CeyCey stampa i risultati del test, i due sottraggono dalla pila le risposte certi di aver pescato quelle giuste. Il risultato? Can e Sanem sono totalmente incompatibili.

Un nuovo ingaggio per la Fikri Harika nella Puntata di Daydreamer del 9 aprile 2021

La Fikri Harika si prepara a tornare ai fasti di un tempo e tutte le campagne pubblicitarie sono ben accette. Quando il Club della Vela chiede aiuto all’agenzia, tutti si gettano a capofitto nella realizzazione di un progetto vincente, per accaparrarsi il cliente e il compenso. Prima di elaborare uno spot, tuttavia, il cliente chiede ai dipendenti di sottoporsi ad un sondaggio che rivela le caratteristiche del proprio partner ideale. Anche Sanem e Can si sottopongono al test, sperando segretamente di risultare compatibili.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem e Can imbrogliano CeyCey

Dopo aver svolto il test, che mette in luce le caratteristiche del partner ideale di tutti i dipendenti della Fikri Harika, Can e Sanem sono curiosi di leggere i rispettivi risultati. Sebbene i due non siano ancora tornati insieme, l’attrazione è evidente e il sondaggio potrebbe aiutare a capire come migliorare l’uno per l’altro. CeyCey stampa i risultati, che saranno poi materiale utile per le ricerche della campagna, e Sanem e Can decido di ingannare l’amico sottraendo alcuni fogli.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem e Can lontanissimi

Can ruba il risultato che crede essere di Sanem, mentre lei sottrae il test che crede aver compilato il Divit. Entrambi sono curiosi di scoprire se rispecchiano le caratteristiche del partner ideale ma la lettura dei sondaggi si tramuterà in un’amara doccia fredda: Sanem e Can sono totalmente incompatibili. Peccato che i due ignorino di aver preso i test sbagliati…

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.