Daydreamer Anticipazioni 8 luglio 2020: Aylin svela a Can la verità ma...

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata di mercoledì 8 luglio 2020. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5.

Scopriamo cosa ci rivelano le Anticipazioni di Daydreamer della puntata di mercoledì 8 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Aylin raggiunge casa Divit per parlare con Emre, che non le rivolge più la parola e non risponde alle sue chiamate. La bellissima manager trova però Can e gli racconta di essere ancora innamorata di suo fratello. Il fotografo cerca di convincere il fratello a dare un'altra possibilità alla sua ex fidanzata mentre Sanem è costretta a sostituire Volkan alla riunione con gli allevatori di polli. A sorpresa fa la sua comparsa Remide, il capo dell'azienda cliente della Fikri. La signora prende in simpatia Sanem ed elogia le sue grandi qualità. Intanto continua la guerra tra Mevkibe e Aysun.

Aylin racconta a Can la verità su lei ed Emre nella puntata di Daydreamer dell'8 luglio 2020

Tra Can e Sanem è passione bollente. La giornata passata insieme a lavorare in giardino è stata la prova che tra i due c'è una forte attrazione e che si sono innamorati. Il Divit deve però calmarsi; la Aydin è stata chiara con lui: non è interessata. Can, per distrarsi, va a correre sugli scogli e al suo ritorno trova una sorpresa. Aylin è davanti alla sua villa, triste e sconsolata. La ragazza gli racconta di essere ancora innamorata di Emre ma il giovane continua a non risponderle al telefono. Vorrebbe recuperare il loro rapporto e si professa nuovamente innocente. Aziz l'ha buttata fuori dall'azienda senza motivo e lei sta pagando per colpe non commesse. Il forografo si dimostra molto comprensivo e sembra aver sotterrato l'ascia di guerra.

Anticipazioni Daydreamer: Can consiglia ad Emre di dare una chance ad Aylin

Ovviamente Aylin sta giocando di nuovo d'astuzia. La bellissima ha raccontato una mezza verità a Can, nascondendo che la relazione con Emre sia durata sino a qualche giorno prima. La manager vuole a tutti i costi ricucire il rapporto con i Divit per mettere le mani sulla loro azienda e sulla loro ricchezza. Can però è caduto nel suo tranello e al ritorno di Emre a casa, cerca di farlo ragionare. Il passato è passato e lui dovrebbe dare un'altra chance ad Aylin e dovrebbe fregarsene della sua opinione e di quella del padre. Emre decide quindi di dare retta al fratello e raggiunge la sua fidanzata.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem fa colpo su Remide

Sanem arriva in ufficio con i documenti per la campagna dell'allevamento polli. La ragazza ha portato a termine il compito che le è stato affidato ma una volta davanti alla Fikri, Ceycey la invita a non entrare: c'è un'epidemia. Lo staff della compagnia pubblicitaria è vittima di un avvelenamento da pollo ed è decimato. Una disdetta, proprio ora che i nuovi clienti stanno per arrivare per la riunione definitiva! A sorpresa si presenta Remide, la proprietaria dell'azienda di allevamento e che semina il terrore alla Fikri. La signora è una donna tutta d'un pezzo ma Sanem riesce a fare colpo su di lei. La Aydin infatti è costretta a prendere il posto di Volkan alla riunione e colpisce Remide con il suo fare spontaneo e con la sua idea per lo spot! Can, arrivato in azienda, è felice che la sua "zietta" abbia capito quanto vale la ragazza di cui si è innamorato.

Daydreamer Anticipazioni e Trame: continua la guerra tra Mevikibe e Aysun

Le Anticipazioni di Daydreamer ci rivelano che la signora Remide capirà immediatamente che tra Can e Sanem c'è qualcosa e farà di tutto per spingerli a stare insieme. Ne vedremo delle belle così come nel quartiere di Nihat e Mevkibe. La mamma di Sanem è decisa a diventare una donna d'affari e continua la sua guerra personale con Aysun. Nihat vuole trovare un altro lavoro, non può fare il casalingo e comincia a interessarsi al commercio di polpette vegane, che Osman fa a posta per Leyla.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45