Daydreamer Anticipazioni 8 aprile 2021: Sanem denunciata da un uomo misterioso…

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer dell’ 8 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Yigit non si è arreso ed è pronto a tutto per compiere la sua vendetta, coinvolgendo Cemal nella sua spirale distruttiva. L’editore incontra un contadino locale di nome Adra, che torna dai campi poiché venuto a contatto con un’erba urticante che non gli consente di lavorare come dovrebbe. Approfittando della situazione, Yigit convince Adra a diventare suo complice, chiedendogli di sporgere denuncia alla polizia e sostenere che la reazione cutanea è stata prodotta dalle creme di Sanem. Si preannunciano nuovi guai per la Aydin!

Yigit non ha perso le speranze di distruggere Sanem, nonostante Can sia riuscito ad ottenere in tempi record un brevetto che consente alla scrittrice di continuare a vendere le sue creme. Cemal non sembra più così certo di voler continuare ad attuare la strategia di Yigit, ma l’editore sa come persuadere il commerciante e fa leva sul beneficio economico che trarrebbe dall’ottenere il monopoli esclusivo sulle formule della scrittrice. I due si incontrano in gran segreto e, proprio mentre sono insieme in macchina per raggiungere il paese, si imbattono in un uomo misterioso che potrebbe cambiare le loro sorti.

Yigit non ha intenzione di perdonare Sanem e vuole vederla fallire, certo che questo porterà ad una nuova crisi con Can. Mentre si trova in macchina con Cemal, Yigit nota un uomo sul bordo della strada che continua a grattare insistentemente tutta la parte superiore del suo corpo. Il giovane si presenta: si chiama Adra ed è un contadino locale, costretto a sospendere il suo lavoro poiché è entrato in contatto con una pianta urticante che gli ha provocato una forte reazione allergica. Yigit elabora immediatamente un piano malvagio e invita lo sconosciuto a salire sulla sua vettura…

Yigit vuole approfittare della reazione allergica di Adra, convincendolo a sporgere denuncia verso Sanem e le sue creme. Il contadino dovrà affermare che la sua vistosa irritazione cutanea è frutto degli unguenti della Aydin, che così saranno immediatamente ritirati dal commercio. Sebbene poco certo che questa sia la scelta giusta, Adra accetta in cambio di una grossa cifra di denaro.

