Daydreamer Anticipazioni 7 luglio 2020: Can e Sanem passione bollente... in giardino!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Soap Daydreamer - Le Ali del Sogno. Nella Puntata di martedì 7 luglio 2020. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'Episodio in onda su Canale5.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer di martedì 7 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Sanem si è licenziata ma Deren e Ceycey l'hanno convinta a rimettersi in gioco per la campagna dei prodotti biologici. La ragazza è costretta a lavorare di nuovo a stretto contatto con Can. I due passano la giornata insieme ed è ormai innegabile l'attrazione tra loro. Intanto Mevkibe caccia Nihat dal suo negozio, decisa a diventare una donna d'affari per sconfiggere Aysun, la sua rivale.

Sanem costretta a tornare a lavorare in questa puntata di Daydreamer del 7 luglio 2020

Sanem ha detto addio a Can, convinta che sia arrivato il momento di chiudere ogni rapporto con l'uomo di cui si è innamorata. La bella Aydin è stanca di raccontargli bugie ma non ha il coraggio di rivelargli la verità. L'unica soluzione è quindi quella di licenziarsi e chiudere qualunque ponte con il fotografo. Can ha tentato di tutto pur di capire cosa passi nella mente della ragazza ma i suoi tentativi si sono rivelati inutili. Sanem è però costretta a tornare al lavorare alla Fikri, per portare a termine il suo compito. Ceycey e Deren la convincono a rimettersi all'opera per salvare l'azienda dalla brutta figura con gli allevatori di polli e la giovane accetta di studiare i documenti per la campagna e di dare il suo ultimo contributo. Peccato però che per farlo dovrà rivedere Can.

Anticipazioni Daydreamer: Un pomeriggio carico di attrazione per Can e Sanem

Deren ha chiesto a Sanem di recuperare i documenti che la ragazza deve studiare per salvare l'azienda dalla brutta figura con gli allevatori di polli. Peccato però che questi fogli da leggere si trovino a casa di Can e che Sanem, per averli, debba rivedere il Divit. Arrivata a casa dal fotografo, la ragazza trova Can senza maglietta e rimane incantata dalla sua visione. Can è stupito di vederla là e sebbene ancora deluso dal suo comportamento della sera prima, le permette di rimanere a lavorare nel suo giardino. La giornata si fa bollente! La forte attrazione tra i due è evidente e nessuno riesce a mascherarla.

Daydreamer Anticipazioni: Mevkibe donna d'affari

Nel quartiere di Sanem intanto, Mevkibe è sempre più in competizione con Aysun. La mamma di Muzo ha cominciato a distribuire caffè ai vicini nel suo negozio e la Aydin è gelosa del suo successo. Decide così di diventare una donna d'affari e caccia Nihat dal suo negozio, impadronendosene completamente. La guerra è solo all'inizio e diventa sempre più comica.

Anticipazioni e Trame di Daydreamer del 7 luglio 2020: Panico alla Fikri Harika

Deren sta dando di matto. La campagna pubblicitaria per i prodotti biologici si sta facendo sempre più complessa e la ragazza è in grande difficoltà. Can non si presenta a lavoro e lei è costretta a fare i salti mortali per far credere ai clienti di avere tutto sotto controllo. Emre cerca di darle una mano ma il giovane Divit non è pratico del settore creativo della sua azienda e finisce per generare più scompiglio che altro. Intanto Sanem è pronta a lasciare casa di Can ma non prima di un tenero abbraccio tra i due.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45