Daydreamer Anticipazioni 7 gennaio 2021: Sanem in Ospedale, un affascinante uomo al suo capezzale...

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer, in onda il 7 gennaio 2021 in prima serata su Canale5. Sanem in ospedale, Can geloso di Yigit.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer di questa sera, 7 gennaio 2021, in onda alle 21.45 su Canale5. Can Divit accetta la proposta di Polen e si prepara a lasciare Istanbul per raggiungere i Balcani dove tornerà a lavorare come fotografo. Sanem Aydin, distrutta, decide di licenziarsi e vaga per la città. Dopo essere stata investita, Sanem si lascerà accudire dal nuovo arrivato Yigit scatenando la gelosia di Can.

Sanem lascia la Fikri Harika nella Puntata di Daydreamer del 7 gennaio 2021

Sanem ha fatto di tutto per riconquistare la fiducia di Can, compreso seguirlo ad Agva e trascorrere due giorni a stretto contatto con lui. Dopo aver dormito nello stesso letto, dal momento che il riscaldamento nella camera della Aydin era guasto e il Divit si è offerto di ospitarla per la notte, Can decide di lasciare Istanbul e accettare la proposta di Polen, trasferendosi sui Balcani. Sanem è distrutta dalla decisione dell’uomo che ama, non capisce perché lui voglia mettere così tanti chilometri tra loro dal momento che è evidente che l’amore non si è ancora assopito del tutto. Incapace di condividere lo stesso spazio con Can, la Aydin presenta la sua lettera di dimissioni e lascia la Fikri Harika.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem viene investita!

Sanem è preoccupata e arrabbiata, con sé stessa ma anche con Can. Il fotografo ha un carattere impossibili ed è talmente testardo da non essere neppure riuscito ad apprezzare il suo sforzo per riconquistarlo. Sconvolta, la Aydin vaga per la strada e finisce per essere investita da una macchina. Il giovane uomo al volante accorre subito in suo soccorso e la costringe a recarsi al pronto soccorso. Qui accorrono tutti i familiari di Sanem, incluso Can che è scosso dalla notizia dell’incidente della sua ex fidanzata e si mostra piuttosto geloso del nuovo arrivato Yigit.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem discute con la sua famiglia

Le condizioni di Sanem sono tutt’altro che critiche e la giovane può lasciare l’ospedale, non prima di aver ringraziato Yigit per essersi preso cura di lei con tanta premura. Mentre Can è sempre più geloso delle attenzioni che la Aydin finisce sempre per attirare, Nihat e Mevkibe cercano di far ragionare la figlia che ha annunciato di essersi licenziata. Sanem non ha intenzione di tornare alla Fikri Harika, nonostante l’insistenza de genitori e dei colleghi che la supplicano di non lasciarli e CeyCey si mostri molto deluso dalla sua repentina decisione…

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il giovedì in prima serata alle 21.45 su Canale5.