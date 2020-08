Daydreamer Anticipazioni 7 agosto 2020: Can e Sanem, alle prese con uno spiacevole imprevisto...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 7 agosto 2020, rivelano che nell'Episodio Can e Sanem si ritrovano, dopo una giornata tesa, alla festa per l'anniversario di Nihat e Mevkibe. Purtroppo la serata prenderà una piega spiacevole e inaspettata...

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 7 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Nihat finge di aver dimenticato l'anniversario di matrimonio, ma in realtà lo scopo dell'uomo è fare una sorpresa a sua moglie. Sanem si occupa del suo primo testo come copywriter, ma tutte le proposte che fa le vengono rifiutate e finisce così per avere un scontro con Can. Aylin e Deren sono di nuovo una contro l'altra. Le loro idee per il nuovo spot della casa automobilistica non combaciano, ma Can trova il modo di risolvere la situazione. Nonostante la discussione con Sanem, il Divit decide comunque di presentarsi a cena a casa di Sanem per i festeggiamenti dell’anniversario di matrimonio di Nihat e Mevkibe. La serata prenderà però una piega inaspettata con uno spiacevole imprevisto...

Daydreamer: Nihat organizza una festa a sorpresa per l'anniversario con Mevkibe

Nihat è un uomo innamorato e attento, non dimenticherebbe mai una data importante come l'anniversario di matrimonio con Mevkibe, anzi, per l'occasione sta pensando a una bella cena in compagnia delle figlie e delle persone più care. Sarà durante la serata che ha intenzione di fare un dono speciale alla sua adorata mogliettina. Ma vuole che sia tutta una sorpresa, un evento davvero speciale e inaspettato. Mevkibe, ignara delle intenzioni del marito, si sentirà molto offesa a causa della dimenticanza, tuttavia non dirà nulla e Nihat potrà continuare a portare avanti la farsa fino a sera...

Tensione tra Can e Sanem, nella Puntata di Daydreamer del 7 agosto 2020

Nel frattempo alla Fikri Harika la tensione è alle stelle, non sono solo Aylin e Deren a mettere a ferro e fuoco l'Agenzia con i loro continui scontri, anche Sanem si troverà ad affrontare una faccia a faccia inaspettato. Can è il suo fidanzato, ma anche il suo capo, un capo buono ma molto esigente. Lo Spot per la nuova campagna automobilistica non è di suo gradimento, Sanem si è impegnata molto e ha preso davvero seriamente il suo ruolo da copywriter, eppure la nuova pubblicità ideata non sembra ottenere il riscontro sperato. La ragazza, capricciosa, punta i piedi, ma Can è irremovibile: bisogna ricominciare da capo! I due hanno un faccia a faccia, il Divit prova a farle capire che non bisogna confondere amore e lavoro, Sanem accetta il consiglio, ma il rimprovero ha comunque un sapore amaro...

Daydreamer: Mevkibe finisce in ospedale!

E' giunto il momento della gran sorpresa, è l'ora della cena. Anche Can partecipa, nonostante un po' di maretta con la sua Sanem... Mevkibe è piacevolmente stupita, ora sì che riconosce il suo romantico Nihat! Ma l'uomo ha ancora qualcosa in serbo per la sua splendida mogliettina: un dono speciale, un anello, che ha abilmente occultato dentro una polpetta. Purtroppo non abbiamo buone notizie, per la povera Mevkibe, la serata andrà a finire male. Ignara della sorpresa di Nihat, la donna ingoierà l'anello e finirà in Ospedale!

