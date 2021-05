Daydreamer Anticipazioni 6 maggio 2021: Sanem fugge con uno sconosciuto...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 6 maggio 2021, in onda su Canale5. Sanem e Can litigano mentre sono imbottigliati nel traffico e lei fugge con uno sconosciuto.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 6 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Tra Sanem e Can c’è molta tensione, soprattutto dopo che la scrittrice ha ascoltato lo sfogo del suo fidanzato e ha capito che lui sembra propenso a non voler recuperare ricordi sul passato. Per aiutare gli affari della Fikri Harika, Can e Sanem si trovano a dover correre dal signor Asim e assicurargli di aver concluso un accordo con il fantomatico regista Arthur Capello. I due, tuttavia, discutono su quale strada sia meglio percorrere per non rimanere bloccati nel traffico e arrivare al più presto all’appuntamento con il nuovo cliente. Can sceglie di non ascoltare i suggerimenti di Sanem, finendo per incappare in una lunghissima coda. Lei, pronta a dimostrare al Divit di essere una donna testarda e indipendente, chiede ad uno sconosciuto di portarla via con la sua moto, facendo infuriare il fotografo.

Can e Sanem ai ferri corti nella Puntata di Daydreamer del 6 maggio 2021

Sanem è furiosa con Can, nonostante sia felice per la promozione di Leyla. Il Divit, infatti, si mostra gentile e paziente con tutti, mentre con lei sembra sempre essere sulle spine. Dopo aver scoperto che Leyla è stata costretta ad inventare una scusa assurda, creando il fantomatico regista Arthur Capello, Sanem e Can si recano in fretta e furia nell’azienda del nuovo cliente. I capi della Fikri Harika, infatti, vogliono persuadere il signor Asim a concedere loro un’occasione ma il viaggio non va come sperato.

Anticipazioni Daydreamer: Sanem fugge con uno sconosciuto

Sanem prega Can di percorrere una strada alternativa, certa che altrimenti la loro vettura sarebbe rimasta a lungo imbottigliata nel traffico, impedendo loro di raggiungere il signor Asim. Il Divit, tuttavia, decide di non ascoltare il consiglio della sua fidanzata nonostante la sua previsioni si riveli esatta. Mentre il fotografo perde le staffe, Sanem convince un motociclista a darle un passaggio e lascia la macchina di Can in fretta e furia. Il Divit è furioso, e inizia a provare anche un nuovo sentimento nei confronti di Sanem: pura gelosia!

Daydreamer Anticipazioni: Sanem ha perso?

Sanem raggiunge il signor Asim grazie al motociclista sconosciuto e lo prega di ascoltare la loro proposta, parlano molto bene del regista Arthur Capello e delle sue incredibili doti. Nonostante le parole della Aydin siano più che convincenti, il cliente è ancora offeso dalla loro assenza ingiustificata e non crede che la Fikri Harika sia un’azienda affidabile. Sfuma così l’ennesimo contratto…

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.