Le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 6 agosto 2020, rivelano che nell'Episodio Can confessa il suo amore per Sanem, ma Mevkibe e Nihat fraintendono. Nel frattempo Aylin trama per screditarla...

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 6 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Mevkibe e Nihat consigliano a Sanem di stare lontana da Can, soprattutto dopo che l'hanno visto intrattenersi le modelle russe. Leyla dopo essere stata invitata a pranzo da Emre in un locale elegante, è costretta a fare i conti con la realtà dei fatti e con la vera natura del Divit. Aylin intanto mette a segno il suo piano e inganna la povera Sanem, ormai in balia dei suoi nemici. Sanem e Can stanno insieme, ma i genitori di lei ancora non sono stati informati. Can allora decide di parlare lui stesso alla coppia, ma i genitori della Aydin finiscono per fraintendere. I due si convincono che la loro figlia stia avendo degli atteggiamenti sconvenienti nei confronti del suo capo...

Daydreamer: Mevkibe e Nihat cercano di evitare una delusione a Sanem

Mevkibe e Nihat sono convinti che la povera Sanem presto rimarrà delusa a causa di un amore non corrisposto, quello che chiaramente nutre per il suo affasciante Capo, Can. E' per questo che i due premurosi genitori cercano ogni appiglio possibile per "smontare" il Boss della Fikri Harika, tuttavia l'impresa si fa ogni giorno più ardua: Can è un bravo capo e un uomo gentile e attento. Proveranno ad insinuare in Sanem il dubbio di un interessamento per le tre modelle ingaggiate per lo spot che si è girato nel quartiere, ma senza riuscirci. Il bel Divit infatti, ha avuto occhi solo per lei!

Can parla a Mevkibe e Nihat della storia con Sanem, ma loro fraintendono! Nella Puntata di Daydreamer del 6 agosto 2020

E' dunque giunta l'ora di chiarire come stanno le cose e Can vuole farlo ufficialmente, il ragazzo insiste con Sanem affinché Mevkibe e Nihat vengano finalmente informati della loro relazione e propone di parlare lui stesso ai genitori Sanem. Purtroppo i due, certi del completo disinteressamento del Divit per la figlia, finiranno per fraintendere. Mevkibe e Nihat, si mostreranno addirittura costernati e imbarazzati per quelli che, alla luce di questo equivoco, sembreranno degli atteggiamenti sconvenienti di Sanem nei confronti del suo capo!

Daydreamer: Il Piano di Aylin per screditare Sanem e incastrare Emre

I due genitori non sono purtroppo l'unico ostacolo da affrontare, qualcuno infatti sta tremendo alle spalle della coppia. Emre, preoccupato che Sanem possa rivelare a Can del suo sabotaggio, ha chiesto aiuto alla crudele Aylin che ha elaborato un diabolico piano ai danni della nuova fidanzata di Can. Grazie ad una sceneggiata ben orchestrata, in cui protagonista sarà il famoso anello usato da Sanem per fingere il fidanzamento con Osman, insinuerà in Can il dubbio che la sua Sanem gli abbia mentito. Inoltre, la scaltra manipolatrice, incastrerà Emre, dicendo che l'anello è un suo dono di fidanzamento.

Daydreamer: Pene d'amore. Leyla rinuncerà ad Emre?

A soffrire di più di questa indesiderata ufficializzazione sarà Leyla, segretamente innamorata del minore dei Divit. La ragazza, invitata a pranzo da Emre in un locale elegante, ha finito per illudersi ancora una volta. Quando però ha compreso il vero scopo dell'incontro, solo lavoro per Emre, e scoperto dell'interesse ancora vivo del suo capo per Aylin, la giovane è stata tristemente costretta alla resa...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 3 al 7 agosto 2020

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45