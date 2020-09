Anticipazioni TV

Daydreamer cambia programmazione. La soap con Can Yaman sbarca di sabato. Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni per la puntata del 5 settembre 2020. Nelle Trame dei due Episodi in onda a partire dalle 14.30 su Canale5, Can torna in ufficio dall'ospedale e nomina Sanem coordinatrice del progetto della Compass Sport. La ragazza ha infatti avuto l'idea migliore per lo spot, trovando uno slogan che ha convinto il fotografo. Deren è furiosa e brucia di gelosia. Intanto Aylin continua a spiare la Fikri grazie alla telecamera che ha nascosto. A darle manforte c'è Fabbri con cui la Yuksel ha preso accordi. Intanto Can, Sanem e Deren conoscono Ceyda, la direttrice della Compass, che rimane subito affascinata dal Divit, scatenando la gelosia della Aydin. Emre invece promette al fratello di non vedere più Aylin e di non tradire più la sua fiducia e stringe il suo rapporto con Leyla.

Deren gelosa di Sanem in questa puntata di Daydreamer del 5 settembre 2020

Emre ha rischiato di morire ma ora è fuori pericolo e tornerà presto a casa. Can, rincuorato, può tornare in ufficio e occuparsi della campagna della Compass Sport. Il fotografo, una volta in azienda, comunica a tutti che Sanem è la nuova coordinatrice del progetto e Deren non può credere alle sue orecchie. La direttrice creativa della Fikri brucia di gelosia e non riesce a nasconderlo. Can e Sanem si mettono subito a lavorare al progetto e per loro è un grande traguardo. Sono infatti riusciti a mettere da parte i rancori e a tornare a collaborare. È però evidente che tra loro ci sia ancora un forte sentimento, nonostante abbiamo giurato di rimanere solo amici.

Anticipazioni Daydreamer: Aylin spia Can e la Fikri

Durante l'assenza dei dipendenti della Fikri, Aylin si è intrufolata in azienda per installare una videocamera. La perfida ha nascosto un trasmittente in una palla di neve, che ha piazzato nell'ufficio di Can. Messa in azione, riesce a raccogliere molte informazioni. Prende appunti sul progetto per la Compass e lo riferisce ad altre azienda, con l'intento di sabotare Can e i suoi. Peccato però che il fotografo si accorga della palla di neve e chieda a Deren di liberarsi di quell'oggetto che lui trova orribile. La ragazza porta così la palla – spia nel suo ufficio. Intanto il suo alleato, Fabbri, torna a tormentare Sanem, chiedendole di dargli – come pattuito – il suo profumo.

Daydreamer Anticipazioni: Una nuova rivale per Sanem

Alla Fikri arriva Ceyda, la direttrice della Compass Sport, che si rivela essere una donna molto sicura di sé. Per Sanem è l'ennesima spina nel fianco. La nuova arrivata mostra infatti interesse nei confronti di Can e ne sembra molto attratta. Una vera disdetta visto che poco prima il Divit aveva rassicurato la Aydin sul suo rapporto con Gamze: un'amicizia che dura da anni e che non potrebbe essere nulla di più. Sanem si troverà quindi a combattere con una nuova nemica.

Trame e Anticipazioni Daydreamer: Emre fa dietrofront?

Emre è tornato a casa e passerà la sua convalescenza a casa sua e di Can. Leyla si è offerta di aiutarlo in tutto e per tutto e i due scoprono di avere molto in comune. Emre sembra essere diventato un'altra persona e tra i due è innegabile che stia nascendo qualcosa. Anche con Can le cose vanno meglio. Il ragazzo infatti promette al fratello – che decide di perdonarlo - di non allearsi di nuovo con Aylin e di lasciarla fuori dalle loro vite. Ma qualcosa non torna... Emre non è del tutto sincero!

Daydreamer, ecco cosa vedremo nella puntata del 5 settembre

Aylin passa le idee di Can ad altre compagnie e Ceyda si innervosisce. La donna comincia a mettere in dubbio la sincerità della Fikri e del suo lavoro ma Gamze, che era presente al campeggio ed è stata testimone della nascita dello slogan, rassicura la sua amica e le dice che qualcuno deve aver spiato le mosse di Can e i suoi. Ceyda capitola e accetta la proposta della Fikri, che firmerà un solido rapporto con il suo nuovo cliente. Aylin, scoperta, si precipita a chiedere a Emre di togliere la telecamera e il ragazzo così farà... peccato che Sanem lo veda ma ignara che la palla di neve sia in realtà la ricetrasmittente non potrà accusare il suo rivale. La Aydin capirà però che c'è qualcosa che non va e che il Divit jr. non è cambiato. Le cose poi si complicheranno con l'arrivo di Fabbri. Il francese vuole quello che gli spetta ma Can stavolta non è disposto ad ascoltarlo. I due avranno uno scontro violento, che finirà con il fotografo che staccherà un assegno all'imprenditore, imponendogli di andarsene per sempre.

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45