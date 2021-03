Daydreamer Anticipazioni 5 marzo 2021: Emre commesso per un giorno

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 5 marzo 2021, in onda su Canale5. Nihat e Mevkibe propongono a Emre di lavorare nel negozio di famiglia, ma Leyla teme che la situazione potrebbe degenerare rapidamente.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 5 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Mevkibe e Nihat si sentono in colpa per aver ingiustamente accusato Emre. I coniugi Aydin sono venuti a conoscenza della verità sul lavoro del marito di Leyla, dopo averlo pedinato e aver rovinato un colloquio piuttosto importante. Consapevoli che la disoccupazione di Emre potrebbe avere effetti negativi sul matrimonio con Leyla, i consuoceri del Divit fanno una proposta inaspettata: lavorare come commesso nel negozio di famiglia. Emre accetta volentieri l’incarico, nonostante le proteste della Aydin che teme che questa collaborazione si rivelerà un vero e proprio disastro.

Nihat e Mevkibe non si arrendono nella Puntata di Daydreamer del 5 marzo 2021

Nihat e Mevkibe hanno sospettato della fedeltà di Emre, mettendolo in ridicolo davanti a tutta la famiglia poiché convinti che il giovane stesse mentendo alla figlia maggiore. In realtà, Leyla e Emre hanno deciso di tenere i proprio genitori lontano dai loro affari personali, non rivelando che il Divit è disoccupato da quando la Fikri Harika ha chiuso i battenti. I coniugi Aydin si sono trovati così a dover chiedere perdono a Emre, sempre più convinto che non sarà mai totalmente accettato dalla famiglia della sua sposa. Per sistemare le cose con il genero, Nihat e Mevkibe pensano ad una proposta allettante…

Anticipazioni Daydreamer: Emre diventa un commesso

Nihat e Mevkibe sono convinti che se Emre iniziasse a lavorare nel negozio di famiglia, vi sarebbero solamente lati positivi. Il Divit, infatti si sentirebbe parte della loro casa e non un ospite indesiderato, dal momento che loro hanno talmente tanta fiducia nelle sua abilità da affidargli un compito così importante. Contemporaneamente, Emre avrà un lavoro stabile che gli permetterà di non sentirsi in difetto con la moglie, che da tempo lavora come segretaria per una ditta che detesta. Leyla, tuttavia, non vede lati positivi in questa collaborazione!

Daydreamer Anticipazioni: Leyla si oppone ai suoi genitori

Leyla conosce bene suo marito e sa che è abituato a lavorare in un ambiente distinto, dove può sfoggiare completi all’ultima moda e trascorrere la pausa pranzo nei locali più trendy. Per questo, quando Nihat e Mevkibe propongono al marito di lavorare nel negozio di famiglia, la Aydin si oppone strenuamente e cerca di far ragionare Emre. Lui, certo di potersela cavare in un ambiente totalmente inesplorato, si presenta al negozio di famiglia per la prima giornata di prova. Una prova che si rivelerà un vero e proprio disastro.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dall'1 al 5 marzo 2021

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.