Daydreamer Anticipazioni 5 maggio 2021: Can sorprende Leyla, Sanem gelosa?

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 5 maggio 2021, in onda su Canale5. Can annuncia ai dipendenti della Fikri Harika la promozione di Leyla come responsabile.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 5 maggio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Leyla ha avuto un’idea brillante, per quanto complessa da attuare con così poco preavviso. Can e Sanem dovranno scovare un attore che rispecchi le caratteristiche del fantomatico Arthur Capello, così da ottenere la campagna pubblicitaria e il generoso compenso del signor Asim. La prontezza della Aydin si è rivelata fondamentale per la Fikri Harika, sempre più in crisi anche dopo essere tornata al suo vecchio ufficio in centro città. Can decide dunque di premiare la sua dipendente migliore, annunciando che Leyla sarà promossa a responsabile commerciale grazie al suo grande impegno. Sanem è felice per la sorella, ma possibile che Can non si degni di ringraziare per una volta anche lei?

Can prende una decisione nella Puntata di Daydreamer del 5 maggio 2021

Can e Sanem hanno trovato un accordo, tornando alla Fikri Harika convinti di aver ormai perso l’affare con il signor Asim. Fortunatamente, Leyla si è calata nei panni di una truffatrice, e ha inventato una scusa più che plausibile per giustificare la loro assenza. La moglie di Emre, infatti, ha raccontato al nuovo cliente che Can e Sanem si trovavano ad un colloquio privato con il celebre registra Arthur Capello, per convincerlo a girare lo spot. La scusa inventata da Leyla ha avuto successo, e Can sente di dover premiare la sua migliore dipendente.

Anticipazioni Daydreamer: Leyla promossa!

Leyla è sempre stata leale nei confronti della Fikri Harika e il suo ritorno in ufficio ha aumentato le chance dell’azienda di tronare ai fasti di un tempo. La prontezza di spirito dimostrata dalla Aydin ha colpito molto piacevolmente Can, che ha deciso di premiarla con una bella promozione. Leyla è ufficialmente la responsabile commerciale dell’azienda e lavorerà gomito a gomito con Emre, come due pari. La Aydin è al settimo cielo e ringrazia il fotografo, anche se consapevole che trovare qualcuno che possa impersonare il fantomatico Capello non sarà cosa da poco.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem gelosa di sua sorella?

Sanem è molto lieta di sapere che le doti di Leyla vengano apprezzate ed esaltate, soprattutto dopo tanti anni trascorsi al servizio della Fikri Harika. La scrittrice si congratula con sua sorella, ma dentro di sé prova una sorta di gelosia per la scelta di Can, che sembra apprezzare tutti tranne lei. Il Divit riacquisterà mai la memoria o Sanem sarà costretta a sopportare per sempre questa distanza, fino a quando lui non si innamorerà di un'altra donna?

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.