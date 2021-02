Daydreamer Anticipazioni 5 febbraio 2021: Zio Mihat seduce Huma!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 5 febbraio 2021, in onda su Canale5. Can e Sanem vogliono parlare del matrimonio durante la festa, ma l'arrivo dello zio Mihat sconvolge i loro piani.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 5 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can e Sanem hanno convinto le rispettive famiglie a trascorrere insieme la festa di primavera, che si tiene annualmente nel colorato quartiere degli Aydin. Can e Sanem sperano di sfruttare l’occasione per parlare del matrimonio e del loro futuro, ma proprio quando stanno per introdurre l’argomento dopo il tergiversare di Huma e Mevkibe, l’arrivo del bizzarro zio Mihat sconvolgerà tutti i loro piani.

Nuovo incontro tra famiglie nella Puntata di Daydreamer del 5 febbraio 2021

Can e Sanem hanno convinto le rispettive madri a partecipare alla festa di primavera, che si tiene ogni anno nel quartiere delle Aydin. Le due donne hanno accettato nonostante le remore: Huma detesta che Sanem e la sua famiglia appartengano ad una classe sociale così bassa, mentre Mevkibe è preoccupata che la figlia non riesca ad inserirsi nel mondo patinato dei Divit. Alla festa le due famiglie siedono allo stesso tavolo, e Leyla è piuttosto felice di poter trascorrere del tempo con Emre. Huma non perde occasione di far notare la poca eleganza dell’atmosfera e del cibo, mentre Can riempie di complimenti Mevkibe per le sue doto culinarie facendo innervosire ancora sempre di più sua madre.

Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem in difficoltà

Come previsto la festa si rivela un fiasco. Tutti si divertono, tranne Huma e Mevkibe che sono troppo concentrate a punzecchiarsi, per lasciarsi trascinare dall’allegria dell’atmosfera che le circonda. Emre ammonisce la madre, chiedendole di comportarsi educatamente, mentre Leyla fa notare a Mevkibe che dovrebbe essere più ospitale con la futura consuocera. Can e Sanem cercano il momento giusto per parlare dei loro progetti di coppia e del matrimonio ma, proprio quando sembrano aver conquistato l’attenzione dei presenti, un arrivo improvviso sconvolge i loro piani!

Daydreamer Anticipazioni: l’arrivo di Mihat

Alla festa di quartiere si presenta Mihat, il fratello di Nihat, che porta una ventata d’allegria e novità. Lo zio di Sanem resta immediatamente affascinato dalla sofisitcata Huma, che a sua volta è colpita dall’eleganza dell’uomo e della sua grande cultura. Mihat, infatti, parla francese e italiano, ascolta musica classica e sembra essere un vero e proprio gentleman, oltre che un esperto viveur. Nihat è sconvolto dall’arrivo del fratello, con il quale ha un pessimo rapporto, mentre Can e Sanem non possono far altro che cedere la scena al nuovo arrivato e rinviare il discorso sul matrimonio a data da destinarsi.

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.