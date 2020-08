Daydreamer Anticipazioni 5 agosto 2020: Sanem contro tre Sexy "stangone" Russe!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 5 agosto 2020, rivelano che nell'Episodio Sanem, intimorita dal confronto, ricorrerà ad un astuto espediente per mettere fuori gioco tre Super modelle!

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 4 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Aylin approfitta di una manicure da Melahat per scoprire qualcosa di compromettente sul passato di Sanem, spera infatti di metterla in cattiva luce con Can. Intanto i due ragazzi, ignari che la nemica stia tramando alle loro spalle, si concedono piccoli momenti di tenerezza. Sanem è impegnata sul set della pubblicità come regista, ma anche come attrice. Tutto sembra filare liscio, fino a quando scopre che a girare con lei ci saranno un gruppo di bellissime modelle. Il timore del confronto la spingerà farle fuori, dopo averle rese bruttissime infatti - abusando di trucco e parrucco - le sostituirà con Deren, Ayhan e Aylin.

Daydreamer: Aylin cerca informazioni per screditare Sanem

Spinta da Emre, in ansia per le possibili rivelazioni di Sanem a Can - contro cui ha ordito un diabolico piano di sabotaggio - Aylin si mette in cerca di informazioni capaci di screditare la ragazza. Chi meglio della pettegola del quartiere, Melahat, può darle una mano? Del resto tutto lo staff della Fikri Harika è impegnato proprio dalle parti di casa Aidyn, dove si sta girando la pubblicità scritta dalla promettente nuova copywriter. Nel quartiere tutti conoscono Sanem fin da bambina, è qui che si nascondo i segreti della nuova fidanzata di Can ed è qui che Aylin è pronta a scovarli!

Tre sexy modelle mettono in crisi Sanem, nella puntata di Daydreamer del 5 agosto 2020

Sanem, in veste di regista, sceneggiatrice, ma anche attrice dello spot di Daydreamer si è impegnata per dare precise indicazioni su location, costumi, riprese, testi, battute. L'unica cosa che la giovane non si è premurata di controllare è il cast, una leggerezza che una donna gelosa come la Aidyn non può certo permettersi. Quando infatti vedrà arrivare sul set tre splendide modelle, Sanem andrà nel panico, impaurita dal confronto con le tre "stangone" russe, dovrà inventarsi qualcosa...

Daydreamer: La mossa di Sanem...

Quella a cui assisteremo sarà una scena dai risvolti comici. Sanem infatti, consapevole di non poter sostituire senza una valida motivazione le tre attrici, sarà costretta a trovare un espediente che giustifichi la sua decisione. E' per questo che chiederà a Melahat di rovinare l'acconciatura e con il trucco appesantire i volti delle tre poverine. Poi, vinta la partita, pregherà Deren, Aylin e Ayhan di recitare accanto a lei al posto delle affascinanti modelle. In piena tenuta anni '80 e con i capelli cotonati, il risultato lascerà incantato Can!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 3 al 7 agosto 2020

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45