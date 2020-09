Daydreamer Anticipazioni 4 settembre 2020: Sanem bacia Can... ma è ubriaca!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 4 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio, Deren fa ubriacare Sanem che, perso il controllo, bacia Can nel bosco.

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 4 settembre 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Deren fa ubriacare Sanem e la ragazza, in preda ai fumi dell'alcol, bacia Can nel bosco. A fine serata, al campeggio si presenta Emre, che comunica a Can di aver ottenuto le quote dell'azienda appartenenti a sua madre. Tra i due fratelli c'è un aspro confronto e il minore dei Divit lascia il campo piuttosto turbato. Nelle strada di ritorno ha un brutto incidente e Can si colpevolizza di quanto accaduto. Intanto Aylin escogita un nuovo piano: allearsi con Fabbri per distruggere il fotografo, loro comune nemico.

Sanem ubriaca bacia Can in questa puntata di Daydreamer del 4 settembre 2020

Sanem ha rischiato la vita ma Can, come un vero principe azzurro, è corso a salvarla. Il ragazzo ha riportato la Aydin sana e salva al campo e tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. Deren è gelosa del rapporto tra il Divit e la sua nuova stagista e per tentare di passare del tempo sola con il fotografo, decide di far ubriacare la sua rivale. Purtroppo per lei questa mossa le si ritorcerà contro. Sanem, ubriaca, si allontanerà di nuovo dalle tende per cercare di riprendersi dallo stordimento che all'improvviso l'ha colta e – trovato Can che raccoglie legna per il fuoco – si lascerà andare tra le sue braccia, baciandolo e dicendogli: “Tu sei mio!”

Anticipazioni Daydreamer: Il duro scontro tra Emre e Can finisce in tragedia

Can è stupito dalla dichiarazione di Sanem e non può nascondere di esserne felice. Resosi però conto che la ragazza non è in sé e straparla, il ragazzo la riaccompagnerà alla tenda. La serata sta per volgere al termine ma prima che tutti si ritirino per la notte, ecco arrivare Emre. Il Divit informa suo fratello maggiore di aver ottenuto le quote dell'azienda, appartenenti alla loro madre e – come prevedibile – i due fratelli hanno un duro scontro. Emre lascia il campo furioso e molto scosso e mentre sta guidando per tornare a casa, ha un brutto incidente.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem spinge Can a perdonare Emre

Emre rischia di morire. L'incidente avuto con la macchina preoccupa Can, che corre immediatamente in ospedale da lui. Sanem lo segue e insieme a lui attendono notizie. Emre è fuori pericolo ma dovrà stare a riposo. Il fotografo si colpevolizza per quanto successo e Sanem lo spinge a perdonare il fratello e a fare pace con lui. Can sembra darle retta e decide di sotterrare l'ascia di guerra anche se, ovviamente, alcune cose dovranno cambiare.

Trame e Anticipazioni Daydreamer del 4 settembre 2020: Aylin si allea con Fabbri

Aylin ha in mente un altro dei suoi piani diabolici. Abbiamo già visto come la perfida abbia nascosto una telecamera nell'ufficio di Can e siamo in attesa della sua prossima mossa. Intanto però deve subire l'ira di Can. Scoperto che Emre ha avuto un incidente, corre all'ospedale. Scoprirà però di non essere un ospite gradito. Emre la tratterà con freddezza – preferendo la compagnia di Leyla – mentre Can le intimerà di andarsene e di non avvicinarsi mai più alla sua famiglia e alla sua azienda. Aylin giura vendetta e prende nuovi accordi con Fabbri. I due si alleano contro il loro nemico comune: Can Divit.

