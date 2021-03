Daydreamer Anticipazioni 4 marzo 2021: Sanem e Can insieme nel bosco!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 4 marzo 2021, in onda su Canale5. Quando il piccolo Caner scompare, Can e Sanem si uniscono alla ricerche e finiscono insieme nel bosco.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 4 marzo 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Il piccolo Ceren si è smarrito nel bosco e Sanem è molto preoccupata. Il bambino fa parte del gruppo che lei segue giornalmente, per aiutare le madri lavoratrici del piccolo villaggio vicino. Sanem e i suoi amici si dividono per iniziare le ricerche e Can vorrebbe unirsi alla sua ex fidanzata. La Aydin cerca di mantenere le distanze, ignara che il Divit la segue a distanza di sicurezza. Quando si accorge di non riuscire a trovare più la via di casa, Sanem viene soccorsa dal fotografo e i due ex amanti trascorrono del tempo, a stretto contatto, tra la natura incontaminata. Questa esperienza avvicinerà di nuovo Can e Sanem?

Pericolo: un bambino si perde nel bosco nella Puntata di Daydreamer del 4 marzo 2021

Per aiutare le madri lavoratrici del piccolo centro abitato, Sanem si dedica ai bambini del villaggio e tiene una lezione ogni mattina. Tra i bambini c’è Ceren, un tipetto piuttosto curioso che sogna di viaggiare per il mondo. Pensando di placare la smania di Ceren, Can racconta al bambino delle sue avventure e gli mostra come salpare in tutta sicurezza dalla costa. Ceren, tuttavia, prende il racconto di Can come un consiglio e fugge nel bosco alla ricerca del luogo descritto dal fotografo. La scomparsa di Ceren mette in allarme tutti, e Sanem e i suoi amici decidono di partecipare alle ricerche.

Anticipazioni Daydreamer: Deren e Bolut vicinissimi

Deren, armata di tacchi a spillo e poco senso dell’orientamento, si unisce a Bolut che invece è esperto del bosco. La pubblicitaria è molto attratta dal nuovo amico di Sanem, anche se non riesce ad ammetterlo a sé stessa. Bolut, infatti, è l’antitesi dell’uomo elegante e distinto che Deren ha sempre sognato al suo fianco e non può permettere che l’attrazione fisica superi quella intellettuale. Durante le ricerche, Deren prende una brutta storta e si fa male al ginocchio. Bolut, senza battere ciglio, la prende in braccio come se fosse una piuma e la porta in salvo dalle insidie della natura incontaminata.

Daydreamer Anticipazioni: Can pedina Sanem

Sanem cerca di seminare Can, che avrebbe voluto unirsi a lei durante le ricerche. La Aydin sa che non potrà mantenere il suo autocontrollo a lungo, ma ignora che il Divit ha deciso di seguirla a debita distanza. Dopo lunghe ore di camminata, per Sanem è il momento di ammettere di essersi persa. Spaventata dai rumori del sottobosco, Sanem impugna un bastone per difendersi ma non può immaginare che il suo nemico invisibile non è un terribile orso...

