Daydreamer Anticipazioni 4 febbraio 2021: Can e Sanem hanno un piano per incastrare Huma e Mevkibe!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 4 febbraio 2021, in onda su Canale5. Can e Sanem cercano di far ragionare Huma e Mevkibe, sperando di riconciliare le due famiglie alla festa del quartiere.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 4 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Dopo la disastrosa cena organizzata da Huma, Mevkibe ha deciso di opporsi strenuamente al fidanzamento di Can e Sanem. A complicare la situazione ci ha pensato il Divit, che ha annunciato la sua relazione davanti ai giornali, senza prima chiedere il permesso di frequentare la giovane ai continui Aydin. Decisi a far funzionare le cose, Can e Sanem parleranno con le rispettive madri, per convincerle a partecipare alla colorata festa di quartiere e a concedersi una seconda occasione.

Can e Sanem uniscono le forze nella Puntata di Daydreamer del 4 febbraio 2021

Can ha fatto una mossa azzardata, ufficializzando il suo fidanzamento con Sanem durante la presentazione del libro di Polen. La sua ex fidanzata è andata su tutte le furie, così come Nihat e Mevkibe che hanno appreso la notizia dalle copertine dei giornali scandalistici. Il Divit è corso ai ripari, chiedendo perdono alla famiglia Aydin e confessando tutto l’amore che prova per Sanem. Dopo la disastrosa cena organizzata da Huma, i rapporti tra le due famiglie sono sempre più incrinati e Mevkibe inizia a pensare che sua figlia dovrebbe stare ben lontana dall’influenza della perfida suocera. Consapevoli che l’astio che si è creato potrebbe compromettere il loro futuro, Can e Sanem uniscono le forze per far ragionare le rispettive madri.

Anticipazioni Daydreamer: Huma tenta la fuga

Alla Fikri Harika si festeggia la notizia del fidanzamento del burbero capo e della brillante scrittrice. I dipendenti e amici della coppia sono al settimo cielo e organizzano una sorpresa alla coppia, che sembra infastidire non poco Huma. La signora Divit, infatti, non riesce a credere che suo figlio abbia preferito Sanem alla raffinata Polen. Essendosi accorti dell’atteggiamento freddo e distaccato di Huma, Can e Sanem tentano di convincere la donna a partecipare alla colorata festa di primavera che si tiene annualmente nel quartiere degli Aydin. Messa alle stesse Huma accetta, ma fugge a gambe levate dall’agenzia con la scusa di doversi recare ad un importante incontro lavorativo. Huma terrà fede alla sua parola o sceglierà di evitare ancora una volta Mevkibe?

Daydreamer Anticipazioni: Can e Sanem chiedono aiuto a Mevkibe

Mevkibe adora Can e vuole che sua figlia sia felice, ma teme che la continua intromissione di Huma porterà Sanem a soffrire terribilmente. Dopo aver accettato le scuse del Divit, Mevkibe si mostra piuttosto scontenta della situazione che si è creata con il fidanzamento e confida a Nihat il suo malessere. Quando nel quartiere iniziano i preparativi per la festa di primavera, Can e Sanem colgono l’occasione per organizzare un pranzo tra le due famiglie e riavvicinare le due ostinate donne, chiedendo aiuto a Mevkibe affinché tutto vada secondo i piani.

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.