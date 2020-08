Daydreamer Anticipazioni 4 agosto 2020: una nuova Sfida per Sanem!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer della puntata del 4 agosto 2020. Nelle Anticipazioni dell'Episodio in onda su Canale 5 vedremo Sanem alle prese con una nuova Sfida: dopo l'amore la carriera!

Scopriamo le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 4 agosto 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Deren informa Sanem che ha guadagnato la possibilità di farà uno stage all’interno dell’agenzia come copywriter, Ceycey però non la prende bene. Aysun, triste per la partenza di Muzaffer chiamato a fare il militare, in un momento di debolezza rivela a Melahat e Mevkibe di essersi messa in società con Cakal Ishan, lo "sciacallo"! Nonostante i problemi di budget, si comincia a montare il set per girare lo spot scritto da Sanem. Mekvibe e Nihat vogliono scoprire come abbia fatto Sanem a procurarsi i soldi per pagare il loro debito e un atroce dubbio comincia a farsi strada nelle loro menti!

Sanem è la nuova stagista copywriter della Fikri Harika, nella Puntata del 4 agosto 2020

Sanem sente di essere una donna estremante fortunata, è riuscita infatti a realizzare il suo sogno d'amore accanto a Can, l'uomo che ha sempre desiderato. E' felice, completa, appagata. Eppure il destino sta per concederle un'altra grande opportunità, questa volta in ambito lavorativo. Grazie al suo impegno e alla sua estrema creatività, riuscirà infatti a guadagnare uno stage come copywriter alla Fikri Harika. La ragazza è fuori di se dalla gioia, ora è una donna innamorata con una lunga e prosperosa carriera davanti a sé. Dal canto suo Ceycey, non condividerà la stessa felicità della collega. Il ragazzo aspetta da molto prima di Sanem di ottenere una promozione e la scelta aziendale è motivo di astio e gelosia!

Daydreamer: Aysun entra in società con lo "sciacallo!"

Aysun è sempre stata una mamma chioccia e l'idea che il suo "bambino" sia stato costretto a partire per il servizio militare la sta distruggendo. La poverina è davvero disperata e questo la porta a fare pericolosi passi falsi. In un momento di debolezza confesserà infatti a Melahat e Mevkibe di essere entrata in affari con Cakal Ishan, lo sciacallo! Cakal è il pericoloso usuraio che ha tenuto per molto tempo sotto scacco i genitori di Sanem...

Daydreamer: Mekvibe e Niha, assaliti da un atroce dubbio...

E' proprio partendo dalla confessione della povera Aysun che Mevkibe ripenserà al famoso debito saldato da Sanem. Dove ha trovato il denaro necessario a salvare il negozio di famiglia? Sanem si è messa forse nei guai? La vicinanza a Can porterà Mekvibe e Nihat a sospettare che dietro ci sia lo zampino del Boss della Fikri. I due però, convinti che il ragazzo nutra grande affetto per Sanem, ma non amore, avranno un motivo in più per temere una cocente delusione per la piccola di casa!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45