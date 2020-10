Daydreamer Anticipazioni 31 ottobre 2020: Sanem non sposerà Can...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 31 ottobre 2020, in onda su Canale5. Nelle Trame dell'Episodio, Can ha intenzione di chiedere a Sanem di sposarlo ma la ragazza non intende ancora accettare. Deve dirgli delle cose importanti!

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la Puntata del 31 ottobre 2020. La Soap va in onda alle 14.10 invece che alle 14.45 e prende il posto di Una Vita, assente dai palinsesti del sabato pomeriggio di Canale5. Negli episodi, lo spettro di Fabbri torna a far paura. Ceyda rivela a Can che – grazie a una talpa di Mackinnon – hanno scoperto che il francese è pronto a lanciare un nuovo profumo. Sanem, preoccupata per il suo accordo con il manager, vorrebbe dire la verità a Can ma il ragazzo pare non volerla ascoltare. Il fotografo è infatti impegnato a organizzare la proposta di matrimonio per la sua amata.

Anticipazioni Daydreamer: Ceyda rivela a Can che Fabbri ha un nuovo piano

Nella puntata di Daydreamer del 25 ottobre, abbiamo visto come Fabbri non voglia lasciare in pace Sanem. L’imprenditore è convinto che la ragazza non gli abbia dato la formula giusta del suo profumo e intende prendersi quello per cui hanno un accordo, altrimenti dirà tutta la verità a Can. La Aydin è molto spaventata e la situazione si complica quando Ceyda arriva alla Fikri con una notizia sconvolgente. La donna rivela a Can che, grazie a una talpa di Mackinnon, hanno scoperto che Fabbri è pronto a lanciare un nuovo profumo. Il fotografo è pronto al contrattacco; non lascerà certo che il suo nemico raggiunga il suo obiettivo… almeno non senza combattere.

Daydreamer Anticipazioni: Can se ne va!

Il discorso di Ceyda viene ascoltato anche da Sanem, ora sempre più preoccupata e desiderosa di rivelare la verità a Can. La ragazza, dopo averne parlato con Leyla, raggiunge il Divit a casa sua. Sanem non riesce però a dirgli nulla, interrotta ripetutamente da Huma e Ceyda. La mamma di Can ed Emre è decisa più che mai a separare suo figlio dalla Aydin e tenterà in ogni modo di impedire che i due passino del tempo insieme. Di contro cercherà di convincere Ceyda a non demordere con il fotografo, ritenendo la direttrice della Compass Sport, molto adatta a stare accanto a suo figlio. Can non riuscirà più a sopportare le intromissioni di sua madre e, scoperto che Huma vuole trasferirsi alla Villa, fa i bagagli e si trasferisce nella sua capanna in montagna.

Emre protegge Sanem in questa puntata di Daydreamer del 31 ottobre 2020

Sanem ha firmato un accordo con Fabbri ma completamente all’oscuro da Can. Purtroppo per lei, o forse stavolta per fortuna, Emre ha assistito a uno degli incontri della Aydin con il manager. Il Divit è molto preoccupato per la ragazza e stavolta seriamente interessato a proteggere lei e la sua relazione con il fratello. Emre ha infatti capito quanto Can sia innamorato della ragazza e non vuole che nessuno la rovini. Emre tiene quindi segreto di aver visto Sanem con Fabbri e cerca di parlare, il prima possibile con la ragazza. Purtroppo però il suo tentativo si rivela vano.

Daydreamer Anticipazioni e Trame: Sanem rifiuta la proposta di matrimonio di Can

Emre ha scoperto che Can ha intenzione di chiedere a Sanem di sposarla ma sa anche che la ragazza ha un segreto che sta nascondendo al suo fidanzato. Per questo motivo cerca la complicità di Leyla, l’unica in grado di aiutarlo a risolvere la situazione. Emre ha infatti paura che Sanem riveli a Can tutto, proprio quando il ragazzo sta per chiederla in moglie. E in effetti le cose sembrano proprio andare così. Emre e Leyla si presentano alla casa in campagna dove Can ha appena tirato fuori l’anello e ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo. I due convincono la Aydin ad andare via con loro, adducendo come scusa che Mevkibe sta male. Sanem accetta di seguirli rivelando a Can di non poter accettare la sua proposta almeno per il momento. Ha delle cose da dirgli!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.