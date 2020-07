Daydreamer Anticipazioni 31 luglio 2020: Sanem confessa a Can, "Io ti amo!"

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame di Daydreamer della puntata del 31 luglio 2020. Nelle Anticipazioni dell'Episodio in onda su Canale5 vedremo che Sanem, dopo un duro scontro con Can, correrà da lui per dirgli che lo ama.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer per la puntata del 31 luglio 2020. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.45 su Canale5, Can e Sanem sono alla ricerca del quartiere perfetto per girare lo spot di Daydreamer e dopo lungo cercare, la scelta ricade sul quartiere di Sanem. Tra i due ragazzi c'è grande tensione e alla fine decidono di dirsi addio. Un colpo di scena però potrebbe ribaltare totalmente la situazione. Intanto Deren cerca di conquistare il cuore del fotografo e riesce a strappargli una serata insieme. Leyla invece non sopporta che Guliz ronzi intorno a Osman.

Daydreamer Anticipazioni: Alla ricerca della location perfetta

Sanem ha mentito nuovamente a Can. La ragazza ha infatti cercato di nascondergli di essere lei Daydreamer ma alla fine il Divit ha scoperto la verità e ha spinto Sanem a prendersi le sue responsabilità di autrice e a lavorare con impegno al progetto per lo spot. I due – che si sono dichiarati guerra – sono costretti a lavorare di nuovo fianco a fianco e non sarà semplice reprimere i propri sentimenti. Devono però trovare in fretta una location per girare la pubblicità e dopo lungo cercare, la scelta ricade sul quartiere di Sanem.

Anticipazioni Daydreamer: Can dice addio a Sanem

La ricerca della location si è rivelata piuttosto lunga e complicata, a causa della tensione tra Sanem e Can. Stanco di continuare a girare per Istanbul, il Divit ha alla fine deciso che la location adatta alle riprese è il quartiere di Sanem. Il fotografo ha le idee piuttosto chiare e chiede addirittura a Mevkibe di occuparsi nuovamente del catering, che verrà allestito a casa sua. Tra Can e Sanem scoppia una furiosa lite e stavolta sembra che i due si dicono addio per sempre.

Anticipazioni e Trame Daydreamer: Leyla gelosa di Guliz

Can torna a casa con l'amaro in bocca e convinto che non riuscirà mai a conquistare Sanem. Si lascia convincere a passare la serata con Deren, che da tempo gli ronza incontro. I due si trovano in un lussuoso locale ma la direttrice creativa della Fikri deve accontentarsi di un semplice e veloce drink! Intanto Leyla non riesce a sopportare la presenza di Guliz accanto a Osman. La ragazza sembra essere gelosa del suo amico di infanzia.

Sanem rivela a Can di amarlo in questa puntata di Daydreamer del 31 luglio 2020

Lo scontro tra Can e Sanem è stato durissimo e la Aydin ha paura di aver perso per sempre l'uomo che ama. Per questo decide di correre a casa del fotografo e di rivelargli i suoi sentimenti. Can - tornato dalla serata passata con Deren - la trova seduta sul prato, triste e pensierosa. Sanem gli apre finalmente il suo cuore, dicendogli che lo ama più di ogni cosa e che, per paura, ha sino a ora tentato di allontanarlo. I due si sciolgono in un bacio appassionato interrotto dagli idranti, partiti per innaffiare il grande giardino di casa di Aziz. Che sia finalmente un lieto fine? Le Anticipazioni di Daydreamer purtroppo ci rivelano che non sarà (ancora) così!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45