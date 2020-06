Daydreamer Anticipazioni 30 giugno 2020: Can in trappola! Cosa farà ora?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Daydreamer - Le Ali del Sogno, per la Puntata di martedì 30 giugno 2020. Ecco cosa succederà nelle Trame dell'Episodio della soap in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa ci riservano le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata del 30 giugno 2020. Le Trame dell'Episodio in onda su Canale5 alle 14.45, rivelano che Can è nei guai. Stavolta il piano di Aylin è stato talmente diabolico da colpire personalmente il Divit, che rischia di essere accusato di plagio. Sanem accusa Emre di aver tradito la sua fiducia e di aver fatto del male gratuitamente a suo fratello. Il giovane manager si sente profondamente in colpa ma Aylin riesce nuovamente a imbrogliarlo.

Aylin rovina la carriera di Can in questa puntata di Daydreamer del 30 giugno 2020

Il campo motivazionale ha riservato grandi sorprese. Can e Sanem saranno presto sposi... o almeno è quello che crede Fabbri. I due ragazzi hanno finto di essere pazzamente innamorati e prossimi alle nozze per non perdere la campagna della compagnia francese e la situazione è diventata presto difficile da gestire. Can ha dovuto trattenere la gelosia nei confronti di Osman e cercare di rimanere impassibile davanti al fidanzato di Sanem. Ma i guai sono solo all'inizio. Aylin – desiderosa di vendicarsi di Emre – ha progettato un piano per rovinare la carriera del fotografo. Lo farà accusare di plagio.

Anticipazioni Daydreamer: Can accusato di plagio

Aylin ha pagato un hacker affinché creasse e mettesse online un sito con alcune foto identiche a quelle scattate da Can per la campagna a favore delle donne. Una mossa astuta e che ottiene il risultato sperato. Tutti i telegiornali cominciano a mandare la notizia che il famoso fotografo si è macchiato di plagio e la sua reputazione è in serio pericolo. Metin e Akif promettono al loro amico di risolvere la questione ma il Divit è furioso e atterrito. Chi sta sabotando la Fikri ha superato il limite e stavolta non ha solo rubato le sue idee ma l'ha colpito personalmente.

Daydreamer Anticipazioni: Sanem accusa Emre ma lui è innocente

Emre è senza parole. Lui e Sanem hanno sì rubato la cartellina delle foto dallo studio di Can ma lui non le ha consegnate ad Aylin. Il Divit sospetta che la sua fidanzata abbia agito alle sue spalle e che di nascosto, abbia preso il suo cellulare e abbia inviato gli scatti ai suoi scagnozzi. La bellissima però nega ogni coinvolgimento! Sanem è furiosa con il suo capo; non erano questi i patti tra i due e colpire la reputazione di Can supera ogni limite. La Aydin spinge il ragazzo a confessare, almeno questa volta, ma Emre non riesce a parlare. Ha paura di perdere la fiducia di suo fratello ed è dilaniato dai sensi di colpa. Vi anticipiamo che Can riceverà un'ulteriore brutta notizia. Non solo la sua reputazione è compromessa ma l'associazione internazionale dei fotografi – in cui a fatica è riuscito a entrare – gli ha sospeso la licenza fino a quando e se riuscirà a scagionarsi. Bel lavoro Aylin!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 29 giugno al 3 luglio 2020

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14.45