Daydreamer Anticipazioni 30 aprile 2021: Huma e Mihriban coinvolte in una rissa

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 30 aprile 2021, in onda su Canale5. Huma e Mihriban arrivano alle mani per colpa di Selim, mentre Sanem trova un altro modo per riconquistare Can.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del 30 aprile 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. L’arrivo di Selim a Istanbul non ha fatto che peggiorare il rapporto, già irrimediabilmente incrinato, tra Huma e Mihriban. Le due donne si contendono l’attenzione dell’amico e toccherà ad Aziz evitare che si arrivi a dar vita ad una vera e propria rissa. Nel frattempo, CeyCey invita Sanem a provare un’ultima volta a scatenare la memoria di Can utilizzando il suo profumo. La Aydin raggiunge il fotografo nel suo rifugio ormai non più tanto segreto e si cosparge della fragranza che lui ha sempre amato. Anche questa volta, tuttavia, il destino non sembra voler aiutare la coraggiosa scrittrice.

Rissa sfiorata tra Huma e Mihriban nella Puntata di Daydreamer del 30 aprile 2021

Selim è tornato in città, riallacciando i rapporti con le amiche Huma e Mihriban. Peccato che le due donne siano legate da un odio profondo, amplificato dal fatto che Mihriban sia tornata a fare coppia fissa con Aziz Divit. Per indispettire la rivale, Huma organizza una cena con Selim e posta sui social le loro foto scatenando la reazione inaspettata di Mihriban. La donna, infatti, si reca al locale insieme ad Aziz che è costretto a separare le due donne della sua vita per evitare una vera e propria rissa.

Anticipazioni Daydreamer: CeyCey è geniale!

CeyCey soffre nel vedere i tentativi di Sanem andare a vuoto e vuole aiutare l’amica a far tornare la memoria a Can. Il bizzarro pubblicitario, riflettendo sulla loro storia d’amore, capisce che ciò che li ha legati sin dal primo istante è stato il profumo della Aydin. Così, CeyCey persuade l’amica a raggiungere Can nel suo rifugio segreto indossando una doppia dose di profumo.

Daydreamer Anticipazioni: Can manda a monte il piano di Sanem

Can si è recato nel suo rifugio, forse ignaro che questo non sia poi così tanto segreto. Il Divit vuole schiarirsi le idee e non si aspetta di ricevere la visita di Sanem. La scrittrice ha indossato una doppia dose del suo profumo e si avvicina a Can, nella speranza che la fragranza possa risvegliare in lui qualche ricordo. Purtroppo, il Divit è fortemente raffreddato e manda a monte il piano!

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame di Daydreamer dal 26 al 30 aprile 2021.

Daydreamer va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.