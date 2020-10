Daydreamer Anticipazioni 3 ottobre 2020: Sanem fa un errore imperdonabile, Can sotto shock!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame di Daydreamer per la puntata del 3 2020, in onda su Canale5. Nell'Episodio, Emre lascia Leyla mentre Sanem fa un errore imperdonabile con Can

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Daydreamer, per la puntata di sabato 3 ottobre 2020. Negli episodi in onda a partire dalle 14.45 su Canale5, Emre è costretto a lasciare Leyla. La perfida Aylin ricatta il minore dei fratelli Divit, mentre Can e Sanem decidono di parlare con Mevikbe e ufficializzare la loro relazione, senza tuttavia informare Nihat. Senza volerlo, Sanem rompe una delle pietre di luna portafortuna di Can.

Emre costretto a lasciare Leyla nella puntata di Daydreamer del 3 ottobre 2020

Finalmente, dopo sotterfugi, gelosie e fidanzamenti andati a monte, Leyla e Emre sono liberi di vivere il loro amore. La segretaria, da sempre molto innamorata del suo capo, è al settimo cielo. Sfortunatamente Aylin è decisa ad ostacolare la coppia, per cercare di riconquistare il minore dei fratelli Divit, al punto da ricattarlo e costringerlo a porre fine alla sua relazione con la Aydin! La perfida ex modella, infatti, possiede una copia della registrazione in cui sembra che anche Emre stia complottando contro Can e ha intenzione di farla ascoltare al fotografo, se lui non lascerà Leyla. Costretto ad assecondare Aylin per non rovinare, nuovamente, il rapporto con Can, Emre comunicherà alla segretaria che la loro storia è finita poiché i loro mondi sono inconciliabili. Sarà una vera e propria doccia fredda per Leyla, che inizierà a pensare a come dimenticare per sempre il suo capo…

Daydreamer, Anticipazioni 3 ottobre 2020: Sanem affronta Mevkibe

A tenere separati Sanem e Can a lungo, oltre alle bugie, sono stati anche i timori che la giovane stagista nutre nei confronti della sua famiglia. Sanem, infatti, sa che Mevikbe non approverebbe il suo fidanzamento con il Divit, anche a causa della netta differenza tra i loro background culturali. Spinta dal desiderio di poter vivere la sua storia d’amore alla luce del sole, la giovane Aydin si fa forza e decide di rivelare tutto a sua madre. Mevkibe, come previsto, rimane profondamente scossa dalla notizia del fidanzamento con Can anche se reputa il capo della Fikri Harika un ragazzo molto onesto. Per tutelare Nihat, che soffre di pressione alta e potrebbe essere turbato dalle parole della figlia, Mevkibe decide di non rivelare nulla al marito e mantenere il segreto.

Sanem fa un errore imperdonabile nella nuova Puntata di Daydreamer

Finalmente, Sanem può vivere liberamente la sua relazione con Can. L’aspirante scrittrice comincia al suo amato di essere riuscita ad affrontare Mevkibe e ora la coppia può uscire allo scoperto anche alla Fikri Harika. I dipendenti dell’agenzia pubblicitaria, infatti, hanno sparlato a sufficienza del tenebroso capo e della dolce stagista, ed è il momento che tutti sappiano che Sanem e Can sono ufficialmente fidanzati. Mentre si trova nell’ufficio del Divit, la Aydin urta accidentalmente le pietre di luna del suo amato, e una di queste si spezza. Il pubblicitario sembra molto dispiaciuto e, come se non bastasse, rompere una di quelle pietre potrebbe essere un grave simbolo di sciagura!

Daydreamer - Le ali del sogno va in onda il sabato alle 14.45 e la domenica alle 16.20 su Canale5.